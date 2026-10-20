«اتحاد الفروسية» يستحدث بطولة المواطنين لالتقاط الأوتاد 2026 -2027

أعلن اتحاد الإمارات للفروسية والسباق استحداث بطولة جديدة للمواطنين في«التقاط الأوتاد» ضمن فعاليات الموسم الجديد 2026- 2027، بهدف تمكينهم من المهارات التنافسية. وتقام بطولة قرية الوثبة العالمية للمواطنين ستقام من 7 إلى 9 مايو 2027، ضمن أجندة فعاليات الموسم الجديد لالتقاط الأوتاد.

وأشار الاتحاد إلى أن فعاليات الموسم الجديد الذي انطلق مؤخرا ببطولة بوذيب الأولى في الموسم، سيشهد إقامة بطولة أبوظبي لالتقاط الأوتاد في أكاديمية بوذيب يومي 3 و4 نوفمبر المقبل، تعقبها بطولة المرموم بمدينة دبي للقدرة في 9 و10 نوفمبر.

كما أوضح أن موسم التقاط الأوتاد سيواصل فعالياته بإقامة ببطولة ربدان في يومي 21 و22 نوفمبر، ثم بطولة تحدي التقاط الأوتاد في مدينة دبي للقدرة يومي 5 و6 ديسمبر، وصولا إلى بطولة مدينة دبي العالمية للقدرة في 1 و2 فبراير 2027، تعقبها بطولة قرية الوثبة العالمية الرمضانية بالوثبة يومي 26 و27 فبراير.

ونوه إلى إقامة بطولة اتحاد الإمارات للفروسية في الوثبة من 2 إلى 4 أبريل، وتوفير كافة متطلبات نجاح الفعاليات، لاكتشاف مواهب جديدة من الفرسان والفارسات.