ختام ناجح لمهرجان الشارقة للجواد العربي 2026

شهد مهرجان الشارقة للجواد العربي 2026 الإنتاج المحلي النسخة الـ 22، والذي حظي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ختاماً ناجحا، والذي نظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع المنظمة الأوربية للخيول العربية «ECAHO» وجمعية الإمارات للخيول العربية وبرعاية العديد من الدوائر الحكومية والخاصة ومرابط الخيول، بمشاركة 223 جواداً من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات.

حيث واصل مربط دبي تألقه وتفوقه المعتاد في ساحات عروض الجمال، بحصده الكأس الذهبي عن جدارة، من خلال المهرة «دي سيدرة» وحصد الشيخ محمد بن سعود القاسمي الكأس الذهبي لصغار المهرات، من خلال «يارا البداير» والكأس الفضي لنفس فئة المهرات عن طريق «صوفيا البداير» في إنجاز يعكس استمرارية حضوره القوي في الميادين الجمالية، كما أحرز غانم محمد الهاجري كأس كبار المهور من خلال المهر «جمران الهواجر»، وكأس ذهبي مستحق إلى الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي ومن خلال المهر «أ.س.ضو».

كما أحرز الشيخ عبدالله محمد علي آل ثاني الكأس الذهبي للافراس عبر الفرس «اجوان الزبير» وفصية المهور من خلال «»بنان الزبير«وحصد مربط رأس الخيمة ذهبية الفحول من خلال الفحل»دي مشجي" وتوزعت بقية الكؤوس الفضية والبرونزية على العديد من الملاك والمرابط.

نالت المهرة «يارا البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي الكأس الذهبي في شوط المهرات بعمر سنة، وكذلك الكأس الفضي للمهرة «صوفيا البداير» لنفس المالك، والكأس البرونزي للمهرة «سلطانة الهواجر» لعلياء غانم الهاجري.

توجت المهرة «دي سيدرة» لمربط دبي للخيول بكأس ذهب المهرات بعمر سنتين واكبر، والكأس الفضي للمهرة «ع ج بدوية» لمربط عجمان، والكأس البرونزي للمهرة «درة الزبير» للشيخ عبدالله خالد عبدالله محمد ال ثاني.

انتزعت الفرس «اجوان الزبير» للشيخ عبدالله محمد علي آل ثاني الكأس الذهبي بشوط الأفراس، والكأس الفضي من نصيب «ع ج سلوانه» لأسطبلات امارا، والكأس البرونزي «ج.م.ح هاجر» لمالكها جمعة محمد الشميلي.

وفاز المهر «أ.س. ضو» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي بالكأس الذهبي في شوط المهور بعمر سنة واحدة، والكأس الفضي «بنان الزبير» للشيخ عبدالله محمد علي آل ثاني، والكأس البرونزي «آر.اي.كي المر» لمربط رأس الخيمة.

نال المهر «جمران الهواجر» لغانم محمد الهاجري الكأس الذهبي للمهور بعمر سنتين وأكبر، والكأس الفضي للمهر «مهبوب الزبير» للشيخ غانم عبدالله محمد علي آل ثاني، والبرونزي للمهر «غشام أي.اتش» لاحمد سعيد الهاملي.

توج الجواد «دي مشجي» لمربط رأس الخيمة بالكأس الذهبي في شوط الفحول، والكأس الفضي «رمز الياه» لمالكه محمد احمد عبد اللطيف، والكأس البرونزي «فهد ياس» لمالكه بخيت سعيد الكتبي.