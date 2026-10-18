ختام مهرجان الشارقة للجواد العربي بشوط الفحول و6 أشواط رئيسية اليوم

تختتم اليوم الأحد عروض جمال الخيول بيومها الثالث والأخير في «مهرجان الشارقة للجواد العربي» الإنتاج المحلي«بنسخته الثالثة والعشرون والذي يقام على مدار 3 أيام وينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون جمعية الإمارات للخيول العربية وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي ومربط البداير للخيول ومربط دبي للخيول ومستشفى الشارقة للخيول، بمشاركة 223 جواداً من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة من مختلف مرابط وأندية واسطبلات الدولة.‬

وكانت منافسات المهرجان الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قد انطلقت الجمعة بثلاثة أشواط للمهرات ويختتم اليوم الأحد، وتقام عروض المهرجان يومياً الساعة الثالثة عصراً، على ميدان الصالة بالنادي.

تنطلق فعاليات اليوم الاحد الثالث والأخير للمهرجان بالشوط الثامن المخصص للفحول بعمر أربع سنوات فأكبر، المكوّن من قسمين «أ، ب»، بمشاركة 39 فحلاً. وتليه أشواط البطولات الست: بطولة المهرات بعمر سنة واحدة، وبطولة المهرات وبطولة الأفراس، وبطولة المهور بعمر سنة واحدة، وبطولة المهور وبطولة الفحول.

تختتم البطولات بتتويج الفائزين بالألقاب الذهبية والفضية والبرونزية لكل بطولة، لتكون أشواط البطولات الست ختام منافسات مهرجان الشارقة للجواد العربي – الإنتاج المحلي 2026.

وكانت قد اقيمت أمس السبت منافسات اليوم الثاني والتي انطلقت بالشوط الرابع المخصص للأفراس بعمر أربع سنوات فأكبر، المكوّن من قسمين «أ، ب»، بمشاركة 24 فرساً، ثم الشوط الخامس للمهور بعمر سنة واحدة، المكوّن من قسمين «أ، ب»، بمشاركة 23 مهراً.

ومن الشوط السادس للمهور بعمر سنتين، المكوّن من قسمين «أ، ب»، بمشاركة 34 مهراً، واختتم اليوم الثاني بالشوط السابع للمهور بعمر ثلاث سنوات، بمشاركة 17 مهراً في قسم واحد، ليبلغ إجمالي الخيول المشاركة في اليوم الثاني 98 جواداً.

تصدرت المهرة «صوفيا البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي الشوط الأول بقسمه الأول والمخصص للمهرات بعمر سنة بمجموع 91.60 نقطة، وتصدرت القسم الثاني لنفس الشوط «يارا البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي بمجموع 92،40 نقطة.

وفي الشوط الثاني المخصص للمهرات بعمر سنتين وبقسمه الأول فازت بالمركز الأول «دي سيدرة» لمربط دبي للخيول بمجموع 92.10 نفطة، وفازت بصدارة القسم الثاني لنفس الشوط المهرة «كاتيا أم ون» لمالكها غدير سعيد خليفة بمجموع 91,50 نقطة.

وفي الشوط الثالث المخصص للمهرات بعمر ثلاث سنوات فأكبر فازت بالمركز الأول «ع ج بدوية» لمربط عجمان للخيول بمجموع 91.10 نقطة، وفازت بصدارة القسم الثاني «س.س.روز» لمالكها سلطان محمد اليحيائي بمجموع 91.60 نقطة.