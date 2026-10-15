«إفهار»: دعم منصور بن زايد كان حجر الأساس في الارتقاء بسباقات الخيل العربي







أشاد الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربي «إفهار» بالدعم الكبير الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، لمسيرة سباقات الخيل العربي. وأكد أن دعم سموه ودعم دولة الإمارات المتواصل كانا حجر الأساس في الارتقاء بهذه السباقات ونقلها إلى العالمية.



جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، الذي عُقد في العاصمة الفرنسية باريس برئاسة فيصل الرحماني، رئيس الاتحاد. وحضر الاجتماع ممثلو جميع الدول الأعضاء وأعضاء المكتب التنفيذي.



واستعرض الاجتماع المنجزات التي حققها الاتحاد الدولي خلال الفترة الماضية، وأجندة السباقات للمرحلة المقبلة التي تشهد زيادة في عدد السباقات في مختلف القارات. وناقش الأعضاء التطورات التي رافقت هذه الزيادة، وأثرها في رفع مستوى المنافسة، وتوسيع قاعدة الملاك والمربين، وتعزيز حضور الخيل العربي على الساحة الدولية.



وتناول الاجتماع ملف جينات الخيول العربية، ودوره في الحفاظ على أصالة السلالات وتطوير جودتها، بما يدعم قدرة الخيل العربي على المنافسة. كما ناقش حسن إدارة مداخيل المضامير وتنمية مواردها، لضمان استدامة السباقات وقدرتها على مواصلة النمو.



كما استعرض الاجتماع التطور الإداري الذي تشهده منظومة سباقات الخيل العربي، والخطط الرامية إلى تعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي، وترسيخ الريادة والابتكار في مسيرة السباقات خلال المرحلة المقبلة، بما يواكب التحولات التي تشهدها رياضة سباقات الخيل عالمياً.



من جهته قال فيصل الرحماني، رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربي: «نعتز بما تحقق من إنجازات رسّخت مكانة الخيل العربي في مختلف القارات، ونجدد التأكيد على أهمية الدعم السخي الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ودوره الريادي في قيادة الخيل العربي إلى أفضل مكانة في تاريخه. ونتطلع إلى مرحلة جديدة نوظّف فيها الابتكار والذكاء الاصطناعي لتطوير منظومة السباقات، بالتعاون مع جميع الدول الأعضاء، لتحقيق هدفنا المشترك في الارتقاء بالخيل العربي عالمياً».