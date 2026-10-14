مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي‬ «السلالة المصرية» ينطلق بمشاركة 48 جواداً عربياً أصيلاً

يدشن نادي الشارقة للفروسية والسباق موسمه في سباقات الخيل غداً الخميس بإقامة مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي «السلالة المصرية» بمشاركة 48 جواداً عربياً أصيلاً من السلالة المصرية. ويأتي تنظيم المهرجان في إطار اهتمام نادي الشارقة للفروسية والسباق بالمحافظة على السلالات العربية الأصيلة، وتشجيع المربين والملاك، وتعزيز حضور خيول السلالة المصرية في عروض جمال الخيل العربية.

ويقام المهرجان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. كما يحظى المهرجان برعاية هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي (سيف زون)، الراعي الرسمي للمهرجان، وبالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية، وتنطلق منافساته الساعة الثالثة عصراً على ميدان الصالة المغطاة بالنادي.

يرأس اللجنة المنظمة العليا الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي وتضم بعضويتها كلاً من: الدكتور غانم محمد عبيد الهاجري وراشد سيف حماد الزعابي وسلطان محمد خليفة اليحيائي، وأشرف جابر الليثي مساعد مدير المهرجان، والدكتور باسم بدر مسؤول ساحة العرض، ومحمد النابلسي المنسق الإعلامي، وأحمد عرفات المشرف العام، هذا بالإضافة إلى اللجنة الطبية واللجنة التحكيمية واللجنة الانضباطية.

تقام منافسات المهرجان غداً الخميس اعتباراً من الساعة الثالثة عصراً بالشوط الأول للمهرات بعمر سنة إلى ثلاث سنوات، المكوّن من قسمين «أ، ب»، بمشاركة 14 مهرة، بواقع سبع مهرات في كل قسم.

ويليه الشوط الثاني للأفراس بعمر أربع سنوات فأكبر، المكوّن من قسمين «أ، ب»، بمشاركة 15 فرساً، بواقع ثماني أفراس في القسم «أ»، وسبع أفراس في القسم «ب».

ثم يقام الشوط الثالث للمهور بعمر سنة إلى ثلاث سنوات، المكوّن من قسمين «أ، ب»، بمشاركة 12 مهراً، بواقع ستة مهور في كل قسم.

وتختتم أشواط الفئات بالشوط الرابع للفحول بعمر أربع سنوات فأكبر، المكوّن من قسمين «أ، ب»، بمشاركة سبعة فحول، بواقع أربعة فحول في القسم «أ»، وثلاثة فحول في القسم «ب». وتقام أشواط المهرجان برعاية هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي (سيف زون).

وتعقبها أشواط البطولات الأربع، وفق الترتيب التالي: بطولة المهرات ومن ثم بطولة المهور وتعقبه بطولة الأفراس. وبطولة الفحول، وتختتم المنافسات بتتويج الفائزين بالألقاب الذهبية والفضية والبرونزية في كل بطولة، لتكون البطولات الأربع ختام مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي السلالة المصرية 2026.

وتدعو اللجنة المنظمة للمهرجان عشاق الخيول العربية الأصيلة وجمهور الفروسية إلى حضور المنافسات والاستمتاع بعروض جمال خيول السلالة المصرية.

تتوجه اللجنة المنظمة العليا بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي (سيف زون)، تقديراً لرعايتها الكريمة ودعمها المتواصل لمهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي – السلالة المصرية على مدار عشرين عاماً، كانت خلالها شريكاً رئيسياً في نجاح المهرجان واستمراريته وتطوره.

وتثمن اللجنة هذا الالتزام الراسخ الذي يعكس حرص «سيف زون» على دعم الفعاليات الرياضية والتراثية في إمارة الشارقة، وإسهامها في المحافظة على إرث الجواد العربي الأصيل وتشجيع المربين والملاك.

وقد شكلت هذه الشراكة الممتدة ركيزة أساسية في مسيرة المهرجان، وأسهمت في ترسيخ مكانته ملتقى لمحبي خيول السلالة المصرية وعشاق جمال الخيل العربية.

كما تتوجه اللجنة المنظمة العليا بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس الشارقة الرياضي على دعمه المتواصل ومتابعته لفعاليات وأنشطة نادي الشارقة للفروسية والسباق، ودوره في تهيئة مقومات نجاحها، بما يسهم في تطوير رياضة الفروسية وتعزيز مكانة الشارقة في هذا المجال.