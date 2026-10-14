نادي دبي لسباق الخيل يستقبل الدفعة الثانية من «برنامج دبي التعليمي لسباقات الخيل»

أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج دبي التعليمي لسباقات الخيل «DREP»، والذي يعد المسار التعليمي المنهجي الأول من نوعه في المنطقة، والمصمم لتعريف طلاب المدارس الثانوية والجامعات بعالم سباقات الخيل المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة.

ويأتي إطلاق نسخة عام 2026-2027 استكمالاً للنجاح اللافت الذي حققته الدورة الافتتاحية، حيث يهدف البرنامج إلى توسيع نطاق المشاركة، وتعميق التواصل مع القطاع، ومواصلة رسالته المتمثلة في ربط الشباب بالمعارف والثقافة الفريدة والفرص المهنية المتاحة في هذا المجال.

وانطلق البرنامج السبت 10 أكتوبر، حيث استقبل هذا العام 20 طالباً وطالبة «10 من طلاب المدارس الثانوية و10 من طلبة الجامعات»، بنسبة تتوزع مناصفة «50% مواطنين و 50% مقيمين»، وتستمر الدراسة لطلبة الجامعات لمدة 12 أسبوعاً، تليهم 8 أسابيع لفئة طلبة المدارس الثانوية.

ويوفر البرنامج تجربة تعليمية مجانية وتفاعلية تأخذ المشاركين إلى قلب الأحداث داخل المضمار والإسطبلات والبيئة الشاملة لسباقات الخيل. ويجمع المنهج بين التدريب النظري والعمليات الميدانية في أيام السباقات، وزيارات الإسطبلات، ورعاية الخيل، والركوب، والتعرف على الطب البيطري، والتربية، والتغذية، والتكنولوجيا، والاستدامة، إلى جانب التواصل المباشر مع نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجتمع السباقات بالإمارات.

بحسب دليل البرنامج، سيبني الطلاب فهماً شاملاً لأساسيات السباقات، واللوائح التنظيمية، والتدريب، والتربية، والتغذية، والطب البيطري، وعمليات أيام السباق، والتسويق، والاستدامة، والتكنولوجيا، إلى جانب تطوير مهارات الثقة بالنفس والتواصل والقيادة من خلال تعاملهم مع الخيل.

من جهته، قال علي آل علي، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل: يعكس هذا البرنامج التزامنا الراسخ بفتح أبواب عالم السباقات أمام الأجيال القادمة، وتزويدهم بالمعارف والخبرات التي تقود هذا القطاع. لقد أثبتت الدفعة الأولى العام الماضي مدى أهمية التعليم المنهجي والتوجيه المباشر في إحداث أثر ملموس لدى الطلاب.

وأضاف: نعمل هذا العام على توسيع هذه التجربة، وتعزيز الربط بين التعليم والفرص المستقبلية، لمساعدة الطلاب على استيعاب مستوى الاحترافية والرعاية والطموح الذي يميز سباقات الخيل في دبي.

يعتمد البرنامج على رحلة تعليمية متكاملة تتألف من خمس مراحل رئيسية: الاستكشاف، الخبرة الميدانية، التواصل المهني، التطوير والبحث، والعرض النهائي، حيث تتوج هذه الرحلة بمشروع عملي يحدد فيه كل طالب تحدياً أو فرصة في قطاع السباقات، ويقوم بدراستها وتحليلها تحت إشراف موجهين متخصصين، قبل تقديم توصيات عملية أمام لجنة تقييم مخصصة.

وتُمنح جوائز مخصصة لطلاب المدارس الثانوية والجامعات تكريماً لجهودهموتميزهم، حيث تصل قيمة الجوائز إلى 15000 درهم لأفضل المشاريع المقدمة. وسيحتفي الطلاب الناجحون بتخرجهم خلال حفل رسمي يقام بالتزامن مع فعاليات امسية الإمارات سوپر ساترداي في 27 فبراير 2027 بمضمار ميدان.