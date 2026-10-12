الهاجري والكربي يتصدران أولى جولات التمايز بالشارقة للفروسية

أحرز الفارسان محمد غانم الهاجري، ومحمد حمد الكربي، الفوز بصدارة أقوى منافسات قفز الحواجز حتى الأسبوع الثالث لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، وتضمن 15 منافسة تفرعت نتائجها إلى 24 قائمة اشتملت على جميع فئات الفرسان، وأقيمت على الميادين الداخلية المغطاة والخارجية المكشوفة بمركز الشارقة للفروسية، خلال يومي السبت والأحد الماضيين، بإشراف إتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ورعاية لونجين، راعي دوري القفز، وشارك فيها 264 فارساً وفارسة، و410 خيول.

شهد المنافسات وتوّج الفائزين، سلطان محمد خليفة اليحيائي، رئيس لجنة قفز الحواجز باتحاد الفروسية، المدير العام لنادي الشارقة للفروسية والسباق، وتابع سيرها ومشاركة الفرسان فيها حسام أبوبكر زميت، ممثل اتحاد الفروسية، رئيس قسم قفز الحواجز، وترأس الحكم الدولي يوسف المحمودي لجنة التحكيم، وصمم مسارات المنافسات الدولي عباس مهاجر، بمعاونة الدولي أشرف الليثي، وأشرف على الميادين عبد الرؤوف محمد بمعاونة 4 مشرفين دوليين.

واختتمت فعاليات الأسبوع الثالث، بمنافسة من جولة واحدة مع جولة للتمايز، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 1.45 متر، وهي المرة الأولى التي تنعقد فيها إحدى منافسات القفز بهذا المستوى منذ انطلاقة الموسم الجديد، وخصصت لمشاركة فرسان المستوى الأول، وفي جولة خاصة بهم شارك فيها أيضاً الفرسان من فئة الشباب عمر 25 سنة وأقل، وشهدت ميادين الفروسية في الإمارات مثلها خلال البطولات الدولية آخرها في بطولتي كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية، وبطولة الشراع الدولية، وأحرز فيهما فرسان الإمارات نتائج مشرفة، ومن المتوقع أن يشهد الموسم الحالي المزيد منها خاصة بعد تضمينها منافسات المراحل السنية لفرسان القفز بدول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية.