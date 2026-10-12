البريطاني «مولن» يؤكد مشاركته في كرنفال سباقات دبي



أعلن نادي دبي لسباق الخيل، عودة الفارس البريطاني ريتشارد مولن للمشاركة في كرنفال سباقات دبي، الذي ينطلق في 6 نوفمبر المقبل، بعد تعافيه من إصابات خطيرة تعرض لها خلال العامين الماضيين، ليعود إلى المنافسات بقوة، محققاً 28 فوزاً في الموسم الماضي، من بينها فوز في أحد سباقات الفئة الأولى.



وأوضح النادي أن مولن، البالغ من العمر 50 عاماً، بدأ المشاركة في سباقات دبي عام 2000، وواجه خلال العامين الماضيين تحديات صعبة، إثر تعرضه لسقوط تسبب في إصابته بكسر في الرسغ والكاحل والإبهام، وخلع في المرفق، وتمزق في الأربطة، ما استدعى خضوعه لعدة عمليات جراحية.



وأوضح مولن أن فترة التعافي دفعته إلى التفكير في إمكانية مواصلة مسيرته، لكنه استمد العزيمة من دعم أسرته، مشيراً إلى أن الآراء التي دعته إلى الاعتزال زادت إصراره على العودة، وإثبات قدرته على مواصلة المنافسة.



ويستعد الفارس للموسم الجديد، بالعودة إلى إسطبلات المرْموم التابعة للمدرب تشارلي آبلبي، مواصلاً مسيرته التي تمتد إلى 28 موسماً في سباقات الخيل.



ورغم تقدمه في السن، أكد مولن استمرار حماسه للمنافسة، معرباً عن اعتزازه بمسيرته في الإمارات، التي وفرت له ولأسرته بيئة مميزة، وأشاد بمضمار ميدان ومنشآته، ووصفها بأنها من الأفضل على مستوى العالم.