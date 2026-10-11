مزاد مربط دبي يحقق نجاحاً قياسياً بـ 17 مليون و361 ألف درهم



حقق مزاد مربط دبي للخيول العربية الذي أقيم مساء أمس السبت بالقاعة المغطاة بالمربط، والذي أدارته ميدانيا شركة الإمارات للمزادات وإلكترونيا عبر منصة كحيلة، نجاحا قياسيا بعد تنافس مثير بين جمهور الملاك ومربي الخيول العربية الأصيلة الذين يمثلون عدداً كبيراً من مختلف مرابط الإمارات ودول الخليج والشرق الوسط وأوروبا، في المزايدة على 55 من أنقى السلالات وأجود الإنتاج الذي يحمل علامة دبي العالمية بالإضافة إلى شبوتين لكل من أسطورة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل «إف إيه إل رشيم» وابنه صاحب البطولة الرباعية العالمية، ووريث الإنتاج النوعي الفحل «دي سراج»، وقد بلغت القيمة الإجمالية لمبيعات المزاد 17 مليوناً و361 ألف درهم، وهو رقم يعتبر قياسياً بين مزادات الخيول قاطبة.



وقد حققت منها المهرة «دي عشرة»، وهي من الفحل «إف إيه إل رشيم» والفرس «دي عهدة»، أعلى قيمة بيع بين الخيول المشتراة بقيمة مليونين وثمانمائة ألف درهم «2.8 مليون درهم». وحققت الفرس البطلة دي حنين وهي من الفحل إف إيه إل رشيم والفرس فير فييرا بلانكا مبلغ إثنين مليون وثلاثمائة ألف درهم «2.3 مليون درهم».



كما بلغت قيمة بيع كل من المهرة «دي إتاوة» وهي من الفحل «إف إيه إل رشيم» والفرس «دي عتاب»، والمهرة «دي تحية» وهي أيضا من الفحل «إف إيه إل رشيم» والفرس «دي تالة»، إثنين مليون ومائتي ألف درهم «2.2 مليون درهم» لكل منهما.



وغني عن التعريف القيادة العالمية النوعية لجودة إنتاج مربط دبي الأفضل في العالم، وإنجازاته في أقوى البطولات، بعدما أصبح إنتاجه المحلي الأكثر تميزاً في التتويج بالميادين وتجويد السلالات في المرابط محلياً ودولياً.



ويظل الفحل «إف إيه إل رشيم» الذي تألق وحقق إنتاجه في المزاد أعلى قيمة من المبيعات علامة عالمية، بوصفه الأغزر إنتاجاً للخيل العربية الأصيلة في العالم خلال العقد الأخير، بينما يحمل الفحل «دي سراج» مشعل الإنتاج الجديد، بعد أن حقق كل الألقاب الذهبية في كبريات البطولات الدولية، وعلى رأسها رباعيته الذهبية التاريخية في بطولة العالم لجمال الخيل العربية.



التوحيدي: تهانينا للمستفيدين

أشاد المهندس محمد التوحيدي، المشرف العام المدير العام لمربط دبي للخيول العربية، بالنجاح الكبير الذي حققه المزاد، معتبراً إياه محطة مشرقة تعبر عن الأهمية النوعية لإنتاج المربط لدى الأوساط المعنية.



وقال التوحيدي: نتقدم بالشكر والتهاني لكل المستفيدين من المزاد، ونشكرهم على الثقة الغالية التي يضعونها في إنتاج مربط دبي الذي أكد من خلال كل المزادات بصماته المشهودة في تعزيز وتطوير إمكانيات مرابطهم والتمتع بأنقى سلالات الخيول المنحدرة من أقوى الأفحل والأفراس في العالم خلال العقد الأخير، والتي تمكنها من مستويات عليا في الإنتاج والإنجاز.



المرزوقي: رهان رابح

بدوره، أعرب عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي للمربط عن سعادته بالنتائج القياسية التي حققها المزاد منوها بالإقبال الخليجي الواسع على المزايدة والحرص على تملك إنتاج مربط دبي الذي أكد صدارته في البطولات وأثره البالغ في تطوير دماء المرابط في مختلف دول العالم.



وقال المرزوقي: المزاد رهان رابح على أمجاد موثوقة بالتأكيد لاسيما مع توقيته بداية الموسم. ولذلك ستزداد سعادتنا مع النتائج التي ستحققها الخيل المباعة في البطولات المقبلة، والتطورات الإنتاجية التي ستؤثر بها على مستقبل المرابط المستفيدة.



الرحماني: شكر وتقدير

من جانبه، أشاد سعود الرحماني، المدير التنفيذي لشركة الإمارات لمزادات الخيل، بحصيلة المزاد ورقمه القياسي على المستوى الوطني والخليجي، واصفا المزاد بمزاد الملايين. وقال: لا أعتقد أن بيعت مهرة في الخليج بعمر 7 شهور بمليونين وثمانمائة ألف درهم. إنه رقم تاريخي حققته في مزادات سابقة أفراس بطلة، لكن أن تناله مهرة في عمر الزهور فهذا لم يحدث إلا مع مهرة من إنتاج مربط دبي.



وواصل الرحماني: أتقدم لمعالي محمد القرقاوي بالشكر على حضوره بعض أطوار المزاد، ومعاليه داعم راض عن شركة مزادات الإمارات وأدائها الميداني. والشكر الخاص للمهندس محمد التوحيدي وعبدالعزيز المرزوقي على دعمهم المستمر لملاك وعشاق الخيل العربي، لاسيما وأنهم حريصون على تقديم أفضل جودة من الخيول المعروضة في كل المزادات».