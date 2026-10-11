خيول «جودلفين» تحصد لقبين جديدين على مضمار نيوماركت



حققت خيول «جودلفين»، نتائج مميزة في سباقات الخيول المهجنة الأصيلة على مضمار نيوماركت بالمملكة المتحدة، يومي أمس وأول من أمس «الجمعة والسبت»، بفوز المهرة «ميوزيكال تايمز» بلقب فيليز مايل من الفئة الأولى، والجواد «روك مونتريال» بسباق طيران الإمارات أوتم ستيكس من الفئة الثالثة، فيما حل «ديزرت كاسل» ثانياً في دارلي ديوهيرست ستيكس من الفئة الأولى، و«تايم تو تيرن» ثالثاً في شالانج ستيكس من الفئة الثانية.



وحافظت «ميوزيكال تايمز»، بإشراف المدرب شارلي أبلبي، على سجلها الخالي من الهزائم، بعدما حسمت سباق فيليز مايل بفارق طول، إثر أداء قوي في الأمتار الأخيرة.



ونجحت المهرة، المنحدرة من نسل «لوب دي فيغا»، في تجاوز منافساتها قبل خط النهاية، مسجلة رقماً قياسياً جديداً للخيول بعمر السنتين على المضمار، لتعزز مكانتها بين الأسماء الواعدة للموسم المقبل، بعد فوزها السابق بسباق ماي هيل ستيكس من الفئة الثانية في دونكاستر.



وفي سباق طيران الإمارات أوتم ستيكس من الفئة الثالثة، حقق «روك مونتريال» فوزاً مثيراً بفارق رقبة عن «سيرغي دياجيليف»، فيما جاء «الجبار» ثالثاً بفارق طولين وربع عن صاحبي المركزين الأول والثاني.



وقدم «روك مونتريال» أداءً قوياً في الأمتار الأخيرة، ليعزز حظوظه في المنافسة على سباق 2000 غينيز في الموسم المقبل. معززاً مكانة خيول جودلفين في هذا السباق لفوزها بسبعة ألقاب في آخر عشر نسخ من سباق الميل.



وفي سباق دارلي ديوهيرست ستيكس من الفئة الأولى، حل «ديزرت كاسل»، بإشراف أبلبي، وصيفاً بفارق رقبة خلف «داركنس فولز»، بعد منافسة قوية امتدت حتى خط النهاية. وكان «ديزرت كاسل» قد دخل السباق بسجل خالٍ من الهزائم، شمل فوزه بسباق شامبين ستيكس من الفئة الثانية في دونكاستر.



واختتم «تايم تو تيرن»، البالغ ثلاث سنوات، مشاركته في سباق شالانج ستيكس من الفئة الثانية بالمركز الثالث، بعدما واجه صعوبة في إيجاد المسار المناسب خلال الأمتار الأخيرة، قبل أن يستعيد اندفاعه وينتزع المركز الثالث عند خط النهاية.