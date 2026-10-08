55 خيلاً من أجود وأجمل إنتاج مربط دبي في مزاد 10 أكتوبر



فرصة تاريخية جديدة يفتتح مربط دبي من خلالها مجالات الإستفادة المجزية من ثماره الأصيلة الثمينة التي تتضمن 55 خيلا من أجود وأجمل إنتاج المربط، في الـ 10 من أكتوبر الجاري بالمزايدة المباشرة داخل ميدان مربط دبي للخيول العربية ومن خلال منصة مزادات الإمارات ومنصة كحيلة للمزادات. تنطلق عملية معاينة الخيل في المربط ابتداء من الساعة 8 صباحا حتى 13 ظهرا، بينما ينطلق المزاد ابتداء من الساعة الرابعة عصراً حتى نفاذ العروض.



ليضرب من جديد مربط دبي للخيول العربية موعداً تاريخياً جديداً مع عشاق الخيل العربية الأصيلة، بتقديم إنتاج متميز من صفوتها، أقل ما يقال عنها أنها إنتاج مربط دبي للخيول العربية أفضل مربط في العالم، إنجازا وإنتاجا، وتمكينا للمرابط العالمية من التوشح بالأمجاد العالمية.



وتسجل مزادات مربط دبي أرقاما قياسية متنوعة منها أعلى قيمة بيع شبوة عالميا، والتي كانت من نصيب الفحل العالمي صاحب اللقب الذهبي في آخر محطاته بجولة الجياد العربية وبطولة كأس كل الأمم بألمانيا الفحل دي شهار.



وسيكون كل الطاقم الإداري والتنفيذي والطاقم البيطري واللوجستي رهن إشارة الحضور من معايني الخيل والمستفسرين عن تفاصيلها.هي حقا فرصة تاريخية لتعزيز جغرافية التميز والتفوق وتملك جينات المجد في عالم الخيل العربية الأصيلة.



ويسجل التاريخ خلال العقد الأخير خاصة، الفائدة الكبرى التي حازتها المرابط من مختلف دول العالم، بتعزيز جودة دماء أعمدة خيولها، وتحقيق نتائج مجيدة في أعلى بطولات العالم تصنيفا.