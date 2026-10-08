«إيه جيه سبران» يتوج بذهبية الفحول في «كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية» بشنغهاي

اختتمت أمس في مركز شنغهاي جوس الدولي للفروسية بمدينة شنغهاي الصينية منافسات الجولة الخامسة من الموسم الثالث لـ«كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية»، بمشاركة 81 خيلاً تعود ملكيتها إلى نحو 35 مالكاً، وبحضور واسع من الملاك والمربين، وذلك ضمن فعاليات مهرجان شنغهاي الدولي لثقافة الخيل 2026.

وتوج الجواد «إيه جيه سبران» المملوك لـداي تونغ تونغ باللقب الذهبي لفئة الفحول، فيما نال «سينمار البداير» المملوك لـوانغ رين وي اللقب الفضي، وحل «فا جا يي» المملوك لنورمايمايتي أبوليميتي في المركز الثالث محرزاً اللقب البرونزي.

وشهد منافسات اليوم الختامي وشارك في تتويج الفائزين، المستشار خالد محمد الشحي، القائم بالأعمال لدولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، ومحمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، نائب رئيس اللجنة المنظمة لـ«كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية»، ومحمد نجيب الرازحي، القنصل العام بالإنابة للدولة في شنغهاي، إلى جانب عدد من الطلبة الإماراتيين المبتعثين في الصين.

وفي بقية النتائج، أحرزت «نا دي لا» المملوكة لـوانغ رين وي اللقب الذهبي لفئة المهرات عمر سنة، تلتها «نانشان ليوينغ» لداي تونغ تونغ بالفضية، فيما نالت «جوداي فينغهوا»، العائدة أيضاً لداي تونغ تونغ، اللقب البرونزي.

وفازت «سا بو لي نا» المملوكة لجيانغ بينغ بالميدالية الذهبية لفئة المهرات عمر سنتين وثلاث سنوات، وحلت «إيه إيه مي لي» التابعة لشركة تشيانآن شيندا بوهان ثانية، فيما جاءت «بان زهاو داينستي» المملوكة ليان بي ياو في المركز الثالث.

وفي فئة الأفراس، توجت «شي وا نا» التابعة لشركة تشيانآن شيندا بوهان باللقب الذهبي، بينما حصلت «ريانا دبليو جي» المملوكة لداي تونغ تونغ على اللقب الفضي، ونالت «رايا الخور»، المملوكة للمالك ذاته، اللقب البرونزي.

وفي منافسات الأمهار عمر سنة، فاز «إيه لي لاي يا» العائد لكيو إي إيربو بالميدالية الذهبية، وجاء «مان سو إر» المملوك لجيانغ بينغ في المركز الثاني، فيما حل «بان ان»، العائد أيضاً لجيانغ بينغ، ثالثاً.

أما في فئة الأمهار عمر سنتين وثلاث سنوات، فقد توج «شين شيانغ شي تشنغ» المملوك لـوانغ يا تشاو باللقب الذهبي، وحصل «كي لي سي تينغ» المملوك ليو جيان يي على اللقب الفضي، فيما نال «كاي لي سي» المملوك لوانغ رين وي اللقب البرونزي.

وتقام سلسلة جولات «كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية» بمتابعة معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، رئيس اللجنة العليا المنظمة، وتشمل في موسمها الثالث جولات في مختلف قارات العالم، في إطار جهود دولة الإمارات لدعم ملاك ومربي الخيل العربية الأصيلة، والمحافظة على إرثها، وتعزيز حضورها على الساحة الدولية، وترسيخ التعاون بين مجتمع الخيل العربية في مختلف دول العالم.

واكتسبت جولة شنغهاي أهمية خاصة لتزامنها مع مهرجان شنغهاي الدولي لثقافة الخيل 2026، الذي يجمع بين المنافسات الرياضية والفعاليات الجماهيرية، ويضم إلى جانب كأس الإمارات أربع فعاليات دولية رئيسية في رياضات الفروسية تشمل قفز الحواجز، والترويض، ومنافسات الفرسان الشباب، والبولو، إضافة إلى معرض شنغهاي الدولي للخيل والمعرض التثقيفي لثقافة الخيل، بما عزز الحضور الدولي للحدث وجذب نخبة من الملاك والمربين.

وتؤكد استضافة الجولة عمق علاقات التعاون بين جمعية الإمارات للخيول العربية والجمعية الصينية للخيول العربية، في ظل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، والهادفة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، والارتقاء بخدمات رعاية الخيل العربية الأصيلة ومربيها وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.