أول حضور للكأس الغالية في سوريا.. مضمار اللاذقية يحتضن كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة



يحتضن مضمار اللاذقية في الجمهورية العربية السورية، غداً منافسات المحطة السادسة عشرة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ضمن أجندة النسخة الثالثة والثلاثين للكأس الغالية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ السلسلة على المضامير السورية.



وتُقام سباقات الكأس الغالية بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف تطوير صناعة سباقات الخيول العربية، ودعم الملاك والمربين، وتشجيعهم على اقتناء وتربية الخيل العربي وإعلاء مكانته في مختلف دول العالم.



وتأتي المحطة ضمن فعاليات المهرجان الإماراتي السوري، الذي يمتد على مدار غداً وبعد غد «الجمعة والسبت» في مضمار اللاذقية، ويتضمن برنامجاً متنوعاً يضم 15 شوطاً للخيول العربية الأصيلة، بواقع 10 أشواط في اليوم الأول و5 أشواط في اليوم الثاني.



وتكتسب المحطة السورية أهمية خاصة ضمن أجندة النسخة الثالثة والثلاثين، بما تمثله من إضافة جديدة إلى امتداد الكأس الغالية وحضورها في المنطقة العربية، ومواصلة رسالتها في دعم سباقات الخيول العربية الأصيلة، ومساندة الملاك والمرابط في سوريا.

وتشهد منافسات سباق المحطة السورية مشاركة 16 خيلاً، ويبرز من بينها «سند العارف»، و«فكتور داماسكوس»، و«مهيب العارف»، و«عوض الخالد»، في مواجهة تجمع مجموعة من الخيول العربية التي سجلت حضوراً مميزاً في السباقات المحلية.



كما تضم قائمة المشاركين «سلطان الخطيب»، و«حبيب الكتب»، و«إعصار الشباك»، و«ورد الكور»، و«بغداد الشباك»، و«رامي السورية»، و«شبل اللغا»، و«الحجاج H»، و«ورد المهايني»، و«فهد الكور»، و«زين الوعد»، و«دوما العز».



من جهته، قال مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: «نسعد بانضمام الجمهورية العربية السورية إلى أجندة سباقات الكأس الغالية وتسجيل حضورها الأول ضمن النسخة الثالثة والثلاثين، بما يمثل إضافة مهمة لمسيرة السلسلة ويعزز امتدادها على المضامير العربية والعالمية، ترجمةً للدعم الكبير والتوجيهات السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، واهتمام سموه المتواصل بتطوير صناعة سباقات الخيل العربية ودعم الملاك والمربين».



وأضاف: «تأتي المحطة السورية الجديدة في إطار حرصنا على مواصلة توسيع نطاق سباقات الكأس والوصول بها إلى المزيد من المضامير، بما ينسجم مع أهدافها ورسالتها في إعلاء شأن الخيل العربي وتشجيع الملاك والمربين وتوفير فرص جديدة تعزز تطور هذه الصناعة واستدامتها».



وتابع: «نتطلع إلى نجاح مميز لأول سباقات الكأس الغالية في سوريا، لاسيما مع إقامتها ضمن المهرجان الإماراتي السوري وما يتضمنه من برنامج متنوع على مدار يومين، بما يعزز أواصر التعاون والتواصل ويواكب المكانة المرموقة التي وصلت إليها السلسلة على الصعيدين العربي والعالمي».