منتخب قفز الحواجز يختتم مشاركته في الآسياد بفضيتين.. وعبدالله المهيري وصيفاً للفردي

اختتم منتخب الإمارات لقفز الحواجز مشاركته في منافسات الفروسية بدورة الألعاب الآسيوية الـ20 «آيتشي- ناغويا 2026» بإحراز ميداليته الفضية الثانية، بعدما توج الفارس عبدالله حميد المهيري، على صهوة الجواد هدسون دي فاينز، بفضية منافسات الفردي، اليوم، عقب جولة فاصلة ثلاثية مثيرة، أقيمت على مضمار JRA للفروسية بطوكيو.

وجاءت هذه النتيجة بعد الفضية، التي أحرزها المنتخب في منافسات الفرق، الخميس الماضي، ليختتم البطولة بحصيلة مميزة، شهدت تأهل جميع فرسانه الأربعة إلى النهائيات الفردية في فئاتهم المختلفة، وفي منافسات الفئة «A»، التي أقيمت على حواجز بارتفاع 1.50 متر، تأهل عبدالله المهيري، وحميد عبدالله خليفة المهيري إلى النهائي بعد جولتين نظيفتين في اليوم الأول، ضمن 20 فارساً بلغوا المنافسة الختامية.

وقدم عبدالله المهيري، الذي انطلق بالمركز السادس عشر في ترتيب المشاركين، جولة خالية من الأخطاء مع جواده البالغ من العمر تسع سنوات، ليحجز مكانه في جولة فاصلة ثلاثية على الميداليات أمام ممثلي قطر والسعودية.

في المقابل أنهى حميد المهيري المنافسة في المركز الرابع، بعدما ارتكب أربعة أخطاء إثر إسقاط الحاجز الأوسط في أحد الحواجز المركبة مع الجواد مينتوس، لتنتهي آماله في التتويج بالميدالية بعد أداء مميز طوال البطولة.

وشهدت الجولة الفاصلة منافسة قوية، إذ سجل القطري فالح العجمي أربعة أخطاء بزمن بلغ 40.88 ثانية، قبل أن يدخل عبدالله المهيري الجولة واضعاً نصب عينيه إنهاءها دون أخطاء، إلا أن رغبته في زيادة السرعة تسببت في إسقاط أحد الحواجز، لينهي الجولة بزمن 41.93 ثانية.

وجاء السعودي خالد المبطي، آخر المشاركين، قريباً من تحقيق الذهب، لكنه أسقط الحاجز الأخير أثناء محاولته تسجيل أفضل زمن، ليحسم عبدالله المهيري الميدالية الفضية، فيما ذهبت الذهبية إلى قطر، والبرونزية إلى السعودية.

وقال عبدالله المهيري، إن إحراز الفضية يمنحه شعوراً بالفخر، رغم أن فرصة الفوز بالذهبية كانت قائمة، مؤكداً أن طبيعة رياضة قفز الحواجز تجعل نتائجها غير قابلة للتوقع.

وأضاف أن جواده هدسون دي فاينز، البالغ من العمر تسع سنوات، يواصل التطور واكتساب الخبرة، وأن العمل خلال فترة الصيف أسهم في رفع مستواه، معرباً عن ثقته بقدرتهما على تحقيق المزيد من الإنجازات مستقبلاً.

وأوضح أن خطته في الجولة الفاصلة كانت إنهاءها من دون أخطاء بعد مشاهدة منافسه القطري يسقط أحد الحواجز، إلا أن حماسه داخل الميدان دفعه إلى زيادة السرعة، وهو ما أدى إلى الخطأ، مؤكداً أن مثل هذه القرارات تبقى جزءاً من طبيعة المنافسة.

من جانبه أكد حميد المهيري أن المركز الرابع يعد نتيجة مشجعة، موضحاً أن جواده مينتوس خاض أول بطولة كبرى له، ونجح في تقديم ثلاث جولات نظيفة خلال الأسبوع، ما يعزز الثقة بمستقبلهما في الاستحقاقات المقبلة.

وفي منافسات الفئة «B» بارتفاع 1.55 متر أنهى الفارس عمر عبدالعزيز المرزوقي، على صهوة إنجوي دي لا مور، البطولة في المركز السادس، بعدما قدم جولة نظيفة في المرحلة الختامية، رغم دخوله المنافسة وفي رصيده أربعة أخطاء من الجولة الأولى.

وأكد المرزوقي أن المنتخب استهل البطولة بصورة مميزة بإحراز فضية الفرق، قبل أن يضيف عبدالله المهيري فضية الفردي، معرباً عن رضاه عن مستوى جواده طوال البطولة، وأشار إلى أن أداءه في الجولة الأخيرة عكس الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها.

أما الفارسة الشيخة لطيفة بنت أحمد آل مكتوم، التي دخلت النهائي دون أخطاء بعد جولة مميزة في اليوم الأول مع الجواد كورنيت XL، فقد أنهت المنافسات في المركز السابع بعد إسقاط حاجزين في الجولة الحاسمة.

وقالت الشيخة لطيفة إنها تشعر بخيبة أمل تجاه النتيجة، لكنها فخورة بأداء جوادها، مؤكدة أن مستواه كان أفضل مما تعكسه النتيجة النهائية، وأن التوفيق لم يكن حليفهما، معربة في الوقت ذاته عن اعتزازها بعودة المنتخب إلى الإمارات بميداليتين فضيتين، رغم الطموح لتحقيق نتيجة أفضل.

وأسدل ختام منافسات الفردي الستار على مشاركة ناجحة لمنتخب الإمارات لقفز الحواجز في دورة الألعاب الآسيوية، بعدما عاد إلى أرض الوطن بميداليتين فضيتين، مع إنهاء جميع فرسانه الأربعة المنافسات ضمن المراكز العشرة الأولى في فئاتهم الفردية.