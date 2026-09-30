الإمارات لسباق الخيل تعلن مشاركة 41 خيلاً في «التجريبي الأول» للموسم الجديد

أعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل مشاركة 41 من الخيول العربية الأصيلة في 7 أشواط بالسباق التجريبي الأول في الموسم الجديد 2026-2027، على مضمار ميدان بدبي، لمسافة 1000 متر.

وأوضحت هيئة الإمارات لسباق الخيل في بيان لها اليوم، أن السباق الأول شهد مستويات مميزة، لعدد 37 خيلا لم يسبق لها المشاركة في السباقات، و4 خيول شاركت فيها.

وقال راشد البلوشي، عضو لجنة المشرفين في هيئة الإمارات لسباق الخيل، إن النجاح اللافت للسباق التجريبي الأول في الموسم الجديد، ووصول عدد الخيول المشاركة إلى 41 خيلا يؤكد القيمة الكبيرة التي تمثلها السباقات التجريبية، لتعزيز جاهزية الخيول.

وأضاف البلوشي، أن التعاون الإيجابي من الملاك والمدربين والفرسان، من الأسباب المهمة في النجاح المحقق، بما يؤكد القيمة الكبيرة لمنظومة السباقات في الدولة، بأفضل المعايير العالمية.