المهر «أركتيك دو تيز» بطلاً لكأس رئيس الدولة للخيول العربية في بولندا



توج المهر «أركتيك دو تيز» بطلاً للمحطة الخامسة عشرة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، التي أقيمت، أول من أمس، على مضمار سلوزويك العشبي في العاصمة البولندية وارسو، ضمن ديربي وسط أوروبا للخيول العربية، لتختتم الكأس الغالية جولاتها الأوروبية في النسخة الثالثة والثلاثين.



وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، واهتمامه الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية، ودعم ملاك ومربي الخيل العربي في كل دول العالم.



ونجح «أركتيك دو تيز» المنحدر من نسل «يزيد × أمينة دو مونلو»، للمالكين عماد الدين الحتوشي، وأسامة زيبار، بإشراف المدرب كزافييه توماس ديمولت، وقيادة الفارس غيوم غيدج غاي، في حسم لقب الكأس الغالية بعد أداء مميز في السباق الذي أقيم لمسافة 2000 متر على الأرضية العشبية ضمن الفئة الثالثة، والمخصص للخيول العربية الأصيلة بعمر أربع سنوات.



وفرض «أركتيك دو تيز» حضوره في المراحل الحاسمة من السباق، قبل أن ينطلق بقوة في الأمتار الأخيرة، ويحسم الصدارة بفارق طولين ونصف الطول، مسجلاً زمناً قدره 02:14.07 دقيقة، ليضيف لقب المحطة البولندية إلى سجله، ويعزز حضوره في سباقات الخيل العربية.



وجاء «قداح» «أزادي × حميّة العز»، ملك وذنان ريسنغ، في المركز الثاني، فيما حل «مهدي دو برويل» «مارد الصحراء × وانا دو برويل»، ملك الليث ريسنغ، ثالثاً، وجاء «فاروق الشحانية» «غزوان × آفاق»، ملك الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، في المركز الرابع، بينما أكمل «أمّاس» «ميستر جينوكس × فارلت دي بين»، ملك «كانوا الثاني»– إم. فيشنفسكي وإس. فيشنفسكي، قائمة الخمسة الأوائل.



وبلغت قيمة الجوائز المالية 200 ألف يورو، في محطة جمعت مجموعة مميزة من الخيول والمرابط والملاك ضمن ديربي وسط أوروبا، وكان اختتام البرنامج الأوروبي للكأس الغالية خلال العام الحالي وسط حضور جماهيري كبير، بلغ 32 ألف متفرج.



وجاء الفوز ليعزز سجل «أركتيك دو تيز»، الذي رفع رصيده إلى انتصارين، إلى جانب أربعة مراكز متقدمة خلال 7 مشاركات، في امتداد للمستويات التي قدمها خلال مشاركاته السابقة.



حضر السباق وتوج الفائزين كل من: محمد أحمد الحربي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بولندا، وسعود بن عبدالله زيد آل محمود، سفير دولة قطر لدى جمهورية بولندا، وإيناس بنت أحمد الشهوان، سفيرة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية بولندا، وفيصل الرحماني، الأمين العام للجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة.



وأكدت محطة بولندا نجاح الحضور الأوروبي للكأس الغالية خلال النسخة الـ33، بعد سلسلة من المحطات التي أقيمت في عدد من أبرز المضامير بالقارة، وواصلت من خلالها الكأس الغالية دعم الملاك والمربين، وتوفير فرص تنافسية مهمة أمام الخيل العربي، بما يرسخ مكانتها ضمن أجندة السباقات العالمية.



من جانبه قال فيصل الرحماني، الأمين العام للجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: «نفخر بختام ناجح للجولات الأوروبية للكأس الغالية في النسخة الثالثة والثلاثين، وبما حققته محطات القارة من مكتسبات، تعكس المكانة العالمية التي وصلت إليها السلسلة، بفضل الدعم الكبير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، واهتمام سموه المتواصل بتطوير صناعة سباقات الخيل العربية، ودعم الملاك والمربين في مختلف دول العالم».



وأضاف: «المحصلة المميزة للجولات الأوروبية تؤكد استمرار الكأس الغالية في أداء رسالتها ودورها في تعزيز حضور الخيل العربي في أهم المضامير والسباقات الدولية، ونعتز بما شهدته المحطات من مشاركة وتنافس يعكسان اهتمام الملاك والمرابط بالسلسلة، ونتطلع إلى مواصلة البناء على هذه النجاحات، خلال المحطات المقبلة للنسخة الثالثة والثلاثين».