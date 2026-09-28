ختام المحطة السادسة لسلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة في سلوفاكيا

توج الفارس البحريني خليفة مبارك سالم، على صهوة «يو ماي لوف» بطلاً للجولة السادسة لسلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة في الشوط الرئيسي لمسافة 160 كلم، والتي أقيمت بمنطقة سامورين في جمهورية سلوفاكيا وتألفت من 8 سباقات على مدي ثلاثة أيام، بمشاركة نخبة من فرسان القدرة والتحمل.

وأقيم السباق الرئيسي على خمس مراحل، وبلغت مسافة المرحلة الأولى 39 كلم، والمرحلة الثانية 33 كلم، والمرحلة الثالثة 39 كلم، والمرحلة الرابعة 28 كلم، فيما بلغت مسافة المرحلة الخامسة والأخيرة 21 كلم.

وأقيمت السباقات بشراكة مميزة بين قرية الإمارات العالمية للقدرة وEIEV PULSE، والاتحاد الروماني للفروسية بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وأقيم إلى جانب السباق الرئيسي 7 سباقات، على مدي ثلاثة أيام.

وجاء فوز خليفة مبارك بالسباق الرئيسي، ناجزاً بعد أداء قوي تصدر خلاله كافة المراحل الخمس التي تألف منها السباق، مسجلاً زمناً وقدره 8:51:13 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 18.07 كلم في الساعة.

وفي اليوم الأول فاز باجانيني جيورجيا على صهوة «جيفا دو بارثاس» بلقب السباق الدولي للقدرة للشباب والناشئين «نجمتين) لمسافة 120 كلم، بمشاركة 21 فارساً وفارسة.

وفي اليوم الثاني فاز جانك كرويا على صهوة «كوهيلان اكس واي 6 » بسباق القدرة الدولي «ثلاث نجوم» لمسافة 140 كلم بمشاركة 10 فارسات وفرسان، ونال هروبا تيريزا على صهوة «لوكي» لقب السباق الدولي «نجمتين» لمسافة 120 كلم (19 فارسا وفارسة»، وحصد فون فيلتي جابريلا على صهوة «أسبهان دو جاردين» لقب السباق الدولي «نجمتين» لمسافة 120 كلم «13 فارسا وفارسة»، وفاز أولا على صهوة «سامسارا» في أتش" بلقب السباق الدولي نجمة واحدة لمسافة 100 كلم «17 فارسا وفارسة»، وتوجت هيلينا بوكوبيك على صهوة «جاي سبيد فونت نوار» بلقب السباق الدولي نجمة واحدة للشباب والناشئين لمسافة 100 كلم «9 فرسان وفارسات».

وأختتم المهرجان الذي أقيمت خلاله منافسات للفرق، في اليوم الثالث بفوز جنرالي اليساندرو، على صهوة «جبيليا ديالوز» بالسباق الدولي لمسافة 100 كلم نجمة واحدة، بمشاركة 18 فارساً وفارسة.

شهد السباق وتوج الفائزين جاسم سيف الشامسي القائم بالأعمال لدي سفارتي الإمارات في فيينا بالنمسا ولدي جمهورية سلوفاكيا، والدكتور عبد الله أحمد آل الشيخ عضو مجلس إدارة اتحاد الفروسية والسباق رئيس لجنة القدرة في الاتحاد، ومحمد علي الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، ولارا صوايا المدير التنفيذي للتسويق والرعاية بالقرية وEIEV PULSE، ومحمد المحمود مدير عام موتوبرو، ووانج هاو ممثل Changer.ae، وكريستيانو لوزانو رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي للفروسية.