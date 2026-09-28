الشارقة للفروسية تشهد انطلاقة النسخة 15 لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز

افتتح الفارسان عمرو جمال محمد، ومحمد فادي الزبيبي، من فرسان قفز الحواجز بنادي الشارقة للفروسية، أولى المشاركات بالموسم الجديد بتحقيق الفوز بالمركز الأول المشترك، في منافسة الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز الـ1.40 متر، مع انطلاقة النسخة الـ 15 لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، والتي أقيمت على ميادين الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ورعاية لونجين، راعية الدوري، والتي يستضيف نادي الشارقة للفروسية 4 منافسات أسبوعية، منها ضمن النسخة الـ 15 لدوري القفز، أولاها التي أقيمت فعاليات منافساتها يومي السبت والأحد الماضيين، وآخرها ستقام الأحد المقبل، وأول إطلالة لنادي الشارقة على ميادين الدوليات ستكون عبر بطولة كلباء من فئة الـ 3 نجوم، والنجمة الواحدة من 19 حتى 22 نوفمبر المقبل، ضمن مهرجان الشارقة كلباء الثامن للفروسية، في حين يبدأ تنظيم بطولات القفز الدولية ابتداء من بطولة الشارقة كأس الأمم من فئة الـ 4 نجوم في نسختها الخامسة، وتليها بطولة الشارقة الـ 27 الدولية؛ ثم بطولة كأس حاكم الشارقة من الفئة الرفيعة خمس نجوم، في الفترة من 18 حتى 21 فبراير المقبل، وتتضمن نهائي الجولات التأهيلية لكأس العالم لقفز الحواجز، والتي تستضيف الإمارات أربع جولات منها.

اشتملت منافسات الأسبوع الأول لدوري القفز في نسخته الجديدة على 10 منافسات، تفرعت نتائجها إلى 21 فئة رئيسية وفرعية، وتهدف إلى معرفة مستوى الأداء لدى الفرسان والخيول بدقة عالية.

شهد انطلاقة منافسات الموسم الجديد وتوّج الفائزين، سلطان محمد خليفة اليحيائي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، رئيس لجنة القفز باتحاد الفروسية، المدير العام لنادي الشارقة للفروسية والسباق، وترأس الحكم الدولي يوسف المحمودي لجنة التحكيم، وصمم مسارات المنافسات الدوليان أشرف الليثي وعباس مهاجر.