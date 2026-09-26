11 خيلاً تتنافس على لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في بولندا



يستضيف مضمار سلوزويك العشبي في العاصمة البولندية وارسو، الأحد منافسات المحطة الخامسة عشرة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ضمن أجندة النسخة الثالثة والثلاثين، بمشاركة 11 خيلاً، وذلك في ختام الجولات الأوروبية للكأس الغالية خلال العام الحالي.

وتقام سباقات الكأس الغالية بتوجيهات القيادة الرشيدة، في إطار الاهتمام المتواصل بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية الأصيلة، ودعم ملاكها ومربيها في مختلف دول العالم، بما يسهم في تعزيز مكانة الخيل العربي على الساحة الدولية.

وتكتسب المحطة البولندية أهمية خاصة، إذ تقام ضمن منافسات ديربي وسط أوروبا للخيول العربية، لتجمع بين ختام البرنامج الأوروبي للكأس الغالية وأحد أبرز المواعيد السنوية لسباقات الخيل العربية في بولندا، بما يعزز أهداف الكأس في دعم الملاك والمربين، وتوسيع فرص المشاركة والتنافس.

ويقام السباق لمسافة 2000 متر على المضمار العشبي، ضمن سباقات الفئة الثالثة المخصصة للخيول العربية الأصيلة بعمر أربع سنوات، بجوائز مالية تبلغ 200 ألف يورو، فيما تنطلق المنافسات في تمام الساعة 7:42 مساءً بتوقيت دولة الإمارات.

ويشهد السباق مشاركة 11 خيلاً، يتقدمها عدد من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، وفي مقدمتهم الجوادان القطريان «فاروق الشحانية» بشعار الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بإشراف المدرب كزافييه توماس ديمولت وقيادة الفارس هوغو مويزان، و«قداح» بشعار وذنان ريسنغ، بإشراف المدرب ألبان دو ميول وقيادة الفارس فالح بوغنيم.

كما تشهد المحطة مشاركة ليبية لافتة بثلاثة خيول، هي «غزان دو سولي» بشعار مصطفى أحمد تيكا، و«أركتيك دو تيز» للمالكين عماد الدين الحتوشي ومحمد أسامة، و«مهدي دو برويل» بشعار الليث ريسنغ، في مشاركة تتطلع من خلالها الخيول الليبية إلى تسجيل حضور مميز في ختام المحطات الأوروبية للكأس الغالية.

وتضم قائمة المشاركين أيضاً كلاً من «أغر الخالدية» و«حيان الخالدية» و«ستيفانوس» و«أمّاس»، ضمن قائمة متكاملة تضم 11 خيلاً تتنافس على لقب المحطة البولندية.

وتختتم محطة بولندا برنامجاً أوروبياً حافلاً للكأس الغالية في نسختها الثالثة والثلاثين، بعد سلسلة من المحطات التي شهدت مشاركة نخبة الخيول العربية الأصيلة على أبرز المضامير الأوروبية، إلى جانب حضور مميز للملاك والمربين والمرابط، بما يعكس المكانة الدولية التي تحظى بها الكأس ودورها في دعم سباقات الخيل العربية وتعزيز حضورها في كبرى المضامير العالمية.

وأكد مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، أن الوصول إلى ختام الجولات الأوروبية للنسخة الثالثة والثلاثين يجسد استمرار الكأس الغالية في تحقيق أهدافها الدولية، مشيراً إلى أن الحضور المتواصل للملاك والمربين في مختلف المحطات يعكس المكانة المرموقة التي باتت تحتلها الكأس في مشهد سباقات الخيل العربية عالمياً.

وقال: «نفخر بما حققته الجولات الأوروبية خلال الموسم الحالي من حضور مميز للكأس الغالية، في امتداد للدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لرياضة الفروسية، ورؤيتها في تطوير صناعة سباقات الخيل العربية الأصيلة، وتوفير بيئة تنافسية داعمة للملاك والمربين، بما يعزز مكانة الخيل العربي في أبرز المضامير العالمية».

وأضاف: «نواصل من خلال النسخة الثالثة والثلاثين تحقيق أهداف الكأس الغالية في توسيع قاعدة المشاركة، ودعم الملاك والمربين، والارتقاء بمستوى السباقات المخصصة للخيل العربي، ونتطلع إلى ختام أوروبي ناجح يواكب ما حققته المحطات السابقة من مكتسبات، ويمهد لمواصلة برنامج الكأس الغالية في محطاتها الدولية المقبلة».