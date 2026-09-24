انطلاق المحطة السادسة لسلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة في سلوفاكيا

تستضيف منطقة سامورين في جمهورية سلوفاكيا غداً الجمعة، الجولة السادسة لسلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة، بمشاركة نخبة من فرسان القدرة والتحمل وتتألف من 8 سباقات على مدي ثلاثة أيام.

وتقام السباقات بشراكة مميزة بين قرية الإمارات العالمية للقدرة وEIEV PULSE، والاتحاد السلوفاكي للفروسية بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، ويقام إلى جانب السباق الرئيسي البالغ طوله 160 كلم، 7 سباقات مختلفة المسافات.

ينطلق اليوم الأول سباق دولي للقدرة للشباب والناشئين «نجمتين» لمسافة 120 كلم، ويشاك فيه 21 فارساً وفارسة. وفي اليوم الثاني ينطلق السباق الرئيسي، لمسافة 160 كلم ثلاث نجوم بمشاركة 18 فارساً وفارسة، وسباق قدرة دولي «ثلاث نجوم» لمسافة 140 كلم «10 فارسات وفرسان»، وسباق دولي «نجمتين» لمسافة 120 كلم «19 فارسا وفارسة»، وسباق دولي «نجمتين» لمسافة 120 كلم «13 فارسا وفارسة»، وسباق دولي نجمة واحدة لمسافة 100 كلم «17 فارسا وفارسة»، وسباق دولي نجمة واحدة للشباب والناشئين لمسافة 100 كلم «9 فرسان وفارسات»، وتم إجراء الفحص البيطري للخيول للتأكد من سلامتها. وفي اليوم الثالث يختتم المهرجان بسباق دولي 100 كلم نجمة واحدة، ويشارك فيه 18 فارساً وفارسة.

يذكر إن، فرسان الإمارات تصدروا ختام المحطة الأولى لسلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة، والتي أقيمت بضاحية كومبيان بفرنسا بإشراف الاتحاد الدولي.

وحققت الجولة الثانية لسلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة، والتي أقيمت يومي 26و27 يونيو الماضي، بضاحية براجادو في جمهورية الأرجنتين نجاحاً باهراً من ناحية التنظيم والمشاركة، حيث تألفت من 9 سباقات لمسافات مختلفة، بإشراف الاتحاد الدولي.

وتوج الفارس الجنوب أفريقي مايكل كلوز بطلاً للجولة الثالثة لسلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة لمسافة 207 كلم، والتي أقيمت على مدي ثلاثة أيام في شهر يوليو الماضيعلى ثمان مراحل، في بلدة فوريسميث في ولاية فري ستيت في جنوب أفريقيا.

وفي الجولة الرابعة في جمهورية تشيلي توجت الفارسة التشيلية أليسا ريوس جارسيا جايد، على صهوة هلي فاسينا روسا" بطلة للجولة الرابعة لسلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة لمسافة 160 كلم، والتي أقيمت في ضاحية لاي لاي.

وفي الجولة الخامسة في جمهورية رومانيا في منطقة البلقان ـ بوفتيا ونظمت 8 سباقات أبرزها لمسافة 160 كلم، وفازت بها الفارسة أوانا ماريا بوبيسكو، على صهوة «كحيلان».