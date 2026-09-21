محمد سعيد الشحي: رحل الأب والمعلم

أعرب المهندس محمد سعيد الشحي، مدير عام وعضو مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل والرئيس التنفيذي لمجموعة أ.ر.م القابضة، عن بالغ حزنه بوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وأضاف الشحي: كان الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، أباً ومعلماً، تجاوزت علاقتنا به حدود العمل إلى محبة عميقة واعتزاز بقربه. وجدنا في توجيهاته حكمة الأب، وفي رعايته صدق المحبة، وفي مواقفه قدوة نعتز بها. منحنا ثقته الغالية، فترسّخ في نفوسنا ثقل الأمانة، واجب صونها، وغرس فينا قيماً ستبقى حاضرة في حياتنا. وسيظل فضله علينا أكبر من أن تفيه الكلمات، وأثره أعمق من أن يغيبه الرحيل.

وأضاف: ترك الفقيد في ذاكرتنا مواقف لا تُنسى؛ بإنصاته الذي يُشعرك بقيمتك، وتواضعه الذي يقرّبك منه، وكلمته التي تجد صدقها في فعله. وهذه التفاصيل هي ما نفتقده اليوم، وما يجعل الحديث عنه عميق الأثر في نفوسنا. كان حضوره يمنحنا الطمأنينة، وكلما اقتربنا منه ازددنا محبةً له وتقديراً لنبل أخلاقه وعمق إنسانيته.

وأكد محمد الشحي: مهما تحدثنا عن مآثر فقيد الوطن، تبقى الكلمات أقل من حقه علينا، وأقل من الامتنان الذي نحمله له. فقد أسهم في بناء شخصياتنا، وغرس فينا قيماً أصبحت جزءاً من حياتنا. وسيظل الأب والمعلم الذي نعتز بفضله، ونحفظ وصاياه، ونترجم ما تعلمناه منه إلى عمل مخلص. فحقه علينا أن نصون الثقة التي منحنا إياها، وأن نكون أوفياء لقيمه في خدمة الوطن والناس.. ورحيله فقد شخصي موجع لكل من عرفه وعمل إلى جانبه.