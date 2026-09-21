فيصل الرحماني: الإمارات فقدت عموداً من أعمدة الوطن والفروسية

نعى فيصل الرحماني، رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية «إفهار» ونائب رئيس اللجنة المنظمة والمشرف العام على سباقات مضمار نادي العين، ببالغ الحزن والأسى والرضا بقضاء الله وقدره، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز في خدمة الوطن

وأكد الرحماني أن دولة الإمارات عامة، والوسط الرياضي، وأسرة الفروسية على وجه الخصوص، فقدوا قامة وطنية استثنائية وركيزة أساسية من ركائز النهضة، مشيراً إلى أن الفقيد كان نموذجاً ملهماً في العطاء والقيادة، وعضيداً وسنداً حقيقياً لرياضة الآباء والأجداد.

وقال الرحماني إن المصاب جلل والخسارة فادحة؛ فقد كان المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم عموداً راسخاً من أعمدة الدولة، وأول من ساند مسيرة الفروسية بدعمه الشخصي السخي ورؤيته الثاقبة التي أسست لمرحلة تاريخية زاهرة في عالم سباقات الخيل.

وأضاف: يتجلى هذا الدعم غير المحدود بشكل ملموس في تأسيس وإطلاق مضمار جبل علي العريق، هذا الصرح الرياضي الكبير الذي يمثل اليوم نحو 20% من إجمالي السباقات في الدولة، والذي لم يكن ليصل إلى هذه المكانة العالمية المرموقة، أو يخدم شريحة واسعة من الملاك والمدربين والفرسان، لولا الرعاية والمتابعة الشخصية من الفقيد الراحل.

وأكد الرحماني الخصال الإنسانية والرياضية للراحل، إذ قال: لقد كان الفقيد صاحب أيادٍ بيضاء وخير عميم غمر الجميع دون استثناء حيث حظينا دائماً بتوجيهاته السديدة ودعمه المتواصل في قطاع الفروسية والسباقات، وامتدت رعايته لتشمل مختلف الرياضات والرياضيين في الدولة، ونسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان.