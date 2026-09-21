علي آل علي: أحمد بن راشد قامة تاريخية تركت إرثاً خالداً لأهل الخيل

أعرب علي آل علي، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الخيل، عن بالغ الحزن والأسى لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وقال: أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى القيادة الرشيدة، وإلى آل مكتوم الكرام، وإلى شعب الإمارات الأبي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والأبرار، وأن يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، لافتا إلى إن دولة الإمارات العربية المتحدة، والوسط الرياضي على المستويين المحلي والعالمي، فقدا برحيله رمزا استثنائياً وقامة وطنية رفيعة قدّمت الكثير رفعةً للوطن ومكانته

وأضاف: ودعنا هامةً شامخة وركيزة أساسية من ركائز نهضتنا الحديثة، وشخصية فذّة ارتبط اسمها بعقود من الشغف الخالص بالخيل، والدعم اللامحدود لرياضة الآباء والأجداد، فلقد كان الفقيد الراحل بمثابة الأب الروحي والموجه الملهم لجيل كامل من ملاك ومدربي وفرسان الإمارات، ورسم برؤيته الثاقبة وسخائه المعهود مسارات نجاح ستظل خالدة في ميادين السباق العالمية

وأضاف المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الخيل: إن بصمات الراحل الكبير وإسهاماته الجليلة والتي تجلت في تأسيس الصروح الرياضية الكبرى ودعم استدامته ستظل منارة تضيء طريق عشاق الفروسية ومحبي هذه الرياضة الأصيلة، و إن إرثه الحي لن يغيب، بل سيبقى نابضاً في كل مضمار، وشاهداً على مسيرة حافلة بالتضحية والتميز والعطاء الذي لم يعرف الحدود في سبيل إعلاء راية الدولة في المحافل الدولية.