راشد بن دلموك: رحيل أحمد بن راشد خسارة لأهل الخيل

أكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، أن رحيل الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم يمثل خسارة كبيرة لأسرة الفروسية وأهل الخيل في الإمارات، الذين فقدوا أحد أبرز رواد سباقات الخيل، وشخصية تركت بصمتها في هذه الرياضة على مدى عقود.



وأضاف أن الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، ترك إرثاً حافلاً بالإنجازات والدعم في رياضة الآباء والأجداد، إذ حققت خيوله انتصارات في أبرز المضامير العالمية، وأسهم في ترسيخ سباقات الخيل محلياً من خلال مضمار جبل علي، الذي ارتبط باسمه وأصبح وجهة معروفة للجمهور والملاك والمدربين والفرسان في الإمارات والخليج.