«براق» يحتفظ بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بالمغرب



احتفظ الجواد «براق» بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في المغرب للعام الثاني على التوالي، بعدما توج أمس بطلاً للمحطة الرابعة عشرة ضمن أجندة النسخة الثالثة والثلاثين من سلسلة سباقات الكأس الغالية، التي أقيمت أمس على مضمار الدار البيضاء الرملي «أنفا»، ضمن فعاليات النسخة الثانية من المهرجان الإماراتي المغربي.



وتقام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، انطلاقاً من اهتمام القيادة الرشيدة في الإمارات بتطوير صناعة سباقات الخيل العربية، ودعم الملاك والمربين في مختلف دول العالم، وتشجيعهم على اقتناء وتربية الخيل العربي، بما يسهم في ترسيخ مكانته في أبرز المضامير الدولية.



وقدم «براق»، المنحدر من نسل «مهاب × شموس بنت دجوراس تو»، بشعار الليث ريسنغ، وتحت إشراف المدرب علي محمد وقيادة الفارس محسن لفرم، أداءً مميزاً توج به بلقب سباق الفئة الثالثة، الذي أقيم لمسافة 1900 متر على الأرضية الرملية، والمخصص للخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق.



وفرض الجواد الفائز أفضليته في المراحل الحاسمة من السباق، بعدما اندفع بقوة مع المنعطف الأخير، قبل أن يحافظ على تقدمه في المستقيم النهائي، ويعبر خط النهاية أولاً، مؤكداً تفوقه وتتويجه مجدداً بلقب الكأس الغالية في محطة الدار البيضاء.



وسجل «براق» زمناً بلغ 2:12.63 دقيقة، متقدماً بفارق طول وثلاثة أرباع الطول على الجواد «مشرف»، المنحدر من نسل «داحس × تشريفات بنت بنغالي دالبريت»، للمالك خليفة بن شعيل الكواري، بإشراف المدرب كزافييه توماس ديمولت وقيادة الفارس غيوم غيدج غاي، فيما جاء «مغير»، المنحدر من نسل «مهاب × غبراء بنت دورمان»، بشعار مربط أطلس، بإشراف المدرب رشيد فنان وقيادة الفارس عمر لاكجال، في المركز الثالث.



وبهذا الفوز، واصل «براق» تألقه في محطة المغرب، بعدما سبق له إحراز لقب الكأس الغالية على مضمار الدار البيضاء في نسخة عام 2025، ليكرر الإنجاز ويحافظ على اللقب للعام الثاني على التوالي.



وأقيمت المحطة المغربية ضمن فعاليات النسخة الثانية من المهرجان الإماراتي المغربي، الذي نظمته الشركة الملكية لتشجيع الفرس بالشراكة مع اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وتضمن ثمانية أشواط للخيول العربية الأصيلة والخيول المهجنة الأصيلة.



وجسد المهرجان عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية الشقيقة، ترجمة لمستوى التعاون المشترك في دعم قطاع الفروسية وتطوير سباقات الخيل، إلى جانب توفير المزيد من الفرص أمام الملاك والمربين للمشاركة والتنافس.



حضر السباق وتوج الفائزين العصري سعيد أحمد الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المغربية، وفيصل الرحماني، الأمين العام للجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وعمر الصقلي، المدير العام للشركة الملكية لتشجيع الفرس بالمغرب.



وقال فيصل الرحماني إن النجاح المميز الذي حققته المحطة المغربية، وما شهدته من مشاركة قوية ومستويات فنية متميزة، يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها الكأس الغالية لدى ملاك ومربي الخيل العربي في المغرب والدول العربية وأوروبا.



وأضاف أن النجاحات المتواصلة لسلسلة سباقات الكأس الغالية تمثل ثمرة للدعم الكبير والرؤية السديدة من القيادة الرشيدة لتطوير صناعة سباقات الخيول العربية، ودعم الملاك والمربين وتشجيعهم على اقتناء وتربية الخيل العربي، وتعزيز حضوره في أهم المضامير العالمية.



وأكد أن المهرجان الإماراتي المغربي يشكل إضافة مهمة لمسيرة سباقات الخيل العربية، ويعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين دولة الإمارات والمملكة المغربية، متوجهاً بالشكر إلى الشركة الملكية لتشجيع الفرس على جهودها وتعاونها في تنظيم وإنجاح الحدث، ومهنئاً الليث ريسنغ بفوز الجواد «براق» بلقب الكأس الغالية.