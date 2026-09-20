خيول «جودلفين» تخطف الأضواء وتسجل رباعية في نيوبري

خطفت خيول جودلفين الأضواء في سباقات عطلة نهاية الأسبوع الدولية التي اختتمت مساء أمس على مضمار نيوبري في المملكة المتحدة، حيث سطّر كل من «نبطي»، «سورينجيل»، «بن جهور» «كاتولوس» نهاية أسبوع استثنائية لفريق جودلفين، بعدما حقق الرباعي إنجازاً غير مسبوق بالهيمنة على منافسات نيوبري التي رعتها سوق دبي الحرة، حيث انتزع «نبطي» لقب شوط الحدث الرئيس دبي ديوتي فري ميل ريف ستيكس «الفئة 2»، لمسافة 1200 متر بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي مسجلاً زمناً قدره 1:10:61 دقيقة بعد منافسة قوية بفارق رأس عن «جوليفيت» بقيادة كوليت كين وإشراف أندرو بولدينغ.

برز أندرو، نجل إيان بولدينغ، هذا العام منافساً قوياً للمدرب الأيرلندي أيدان أوبراين على لقب المدرب الأفضل. وكان أندرو قد خلف والده في إسطبلات «كينغزكلير» عام 2002. وسبق له أن أحرز لقب «دبي ديوتي فري ميل ريف ستيكس» في عام 2023 بواسطة الجواد «أراي»، فيما شارك هذا العام بالمهرة «جوليفيت»، الوحيدة في السباق، والتي كانت قد حلت في المركز الثالث في سباق «لوثر ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثانية»، في يورك.

كذلك حققت «سورينجيل» لجودلفين الفوز في شوط «دبي ديوتي فري فول أوف سربرايزز ستيكس»، لمسافة 1.400 متر، والمخصص للمهرات بعمر عامين، بقيادة ويليام بيوك وإشراف المدرب شارلي أبلبي، قاطعة مسافة السباق أولاً بزمن قدره 1.26.30 دقيقة.

وعزز فريق جودلفين هيمنته على المنافسة بإحراز لقب النسخة الـ 46 من شوط «هاينز هانسون آند كلارك كونديشنز ستيكس»، للخيول بعمر السنتين، عبر المهر «بن جهور»، بقيادة ويليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي، قاطعاً مسافة السباق البالغة 1600 متر بزمن قدره 1.37.61 دقيقة.

وبدا تفوق جودلفين واضحاً عندما جاء الشوط الخامس ليؤكد هذا الاتجاه، حيث أهدى «كاتولوس» بقيادة ويليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي لقب سباق «دبي ديوتي فري كاب»، الفئة الثانية، للفريق الأزرق الأوفر حظاً.

وذهبت جائزة الشوط الافتتاحي «دبي إنترناشيونال إيربورت وورلد تروفي» الفئة الثالثة، لمسافة 1.000 متر، إلى المهرة «ميس يتشانس» بقيادة جاك نيوكلس وإشراف كارل بورك، محققة الفوز بزمن قدره 0.59.01 دقيقة.

ونجح الفارس سيلفستر دي سوزا في قيادة «بيرل ريفر»، بإشراف ريتشارد هانون، إلى خط النهاية أولاً في شوط «دبي ديوتي فري أوتوم كاب هانديكاب» لمسافة 2.600 م، بزمن قدره 2.46.40 دقيقة. وفاز الجواد «بالزاك» بقيادة رايان مور وإشراف جين تشابل هايان بلقب شوط اليوم الرابع «دبي ديوتي فري هانديكاب» لمسافة 2000 متر، بعد قطعه مسافة السباق أولاً بزمن قدره و2.89 دقيقة.

وفاز«سيلفر سوفرين»، بقيادة روزا رايان وإشراف كلايف كوكس، بشوط «دبي ديوتي فري نيرسري هانديكاب»، المخصص للخيول بعمر عامين، لمسافة 1.400 متر، وذلك بزمن قدره 1.25.18 دقيقة.

حظيت مبادرة إقامة السباق تكريماً للمدرب المحلي إيان بولدينغ، الذي قاد المسيرة الحافلة بالإنجازات للجواد «ميل ريف»، بتقدير كبير من أسرة سباقات الخيل ومن عائلة بولدينغ، التي رحب بها عدد من مسؤولي سوق دبي الحرة بمن فيهم شينيد السباعي، نائب أول الرئيس-التسويق، وسليم دهمان، مدير أول – التسويق.