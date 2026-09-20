علي الكعبي: منتخب الترويض جاهز لخوض منافسات الألعاب الآسيوية

يبدأ منتخب الإمارات للترويض مشاركته في بطولتي الفردي والفرق بدورة الألعاب الآسيوية العشرين «آيتشي-ناغويا 2026»، يوم 25 سبتمبر الجاري، وتستمر المنافسات حتى 27 سبتمبر. وتضم قائمة المنتخب الفارس علي خلفان الجهوري، والفارس محمد جاسم السركال والفارسة بيانكا شوتز، والفارسة ناتالي لاندكستر، وتقام منافسات الترويض في طوكيو.

وقال علي الكعبي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية ورئيس لجنة الترويض: نقف على أعتاب مشاركة مهمة لمنتخبنا، ونحن نشعر بفخر واعتزاز كبيرين بالمستوى الاحترافي الذي وصل إليه فرساننا.

وأضاف: لقد كان الاستعداد لهذا الحدث القاري استثنائياً، حيث خضع المنتخب لبرنامج إعدادي مكثف وشامل طوال الموسم لضمان الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية، مشيراً إلى أن الاتحاد حرص على توفير أفضل بيئة تنافسية لفرساننا، وهو ما تجلى بوضوح من خلال مشاركتهم واحتكاكهم المباشر بنخبة من أبرز الفرسان على المستوى الدولي خلال بطولة الفجيرة الدولية للترويض، التي شكلت محطة بالغة الأهمية في صقل خبراتهم وتعزيز جاهزيتهم الفنية والنفسية.

وأوضح: لم يقتصر إعداد الفريق وتألقه على المستوى المحلي خلال الموسم الماضي، بل امتد ليتوّج بمشاركات مشرفة وأداء متميز في بطولات دولية عدة في أوروبا ضمن معسكرات شكلت الاختبار الحقيقي الذي أثبت من خلاله فرساننا أنهم استعدوا جيداً، وأنهم قادرون على مجاراة أفضل المستويات العالمية.

واختتم قائلاً: يمتلك فرساننا من الموهبة، والخبرة، والعزيمة ما يؤهلهم لتقديم أداء تنافسي يليق باسم الإمارات، ونتمنى لهم كل التوفيق والنجاح في الألعاب الآسيوية، ونحن على ثقة تامة بأنهم سيكونون خير سفراء لفروسية الإمارات، وكلنا دعم لهم لتحقيق الإنجازات التي نطمح إليها جميعاً.