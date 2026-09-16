سباقات عطلة نهاية الأسبوع الدولية للخيول تنطلق الجمعة في نيوبري

يحتضن مضمار نيوبري في المملكة المتحدة، الجمعة المقبل، سباقات عطلة نهاية الأسبوع الدولية للخيول على الأرض المنبسطة، بمشاركة مجموعة من أشهر الفرسان والخيول في العالم، الطامحين إلى انتزاع لقب أبرز أشواط الحدث الذي ترعاه سوق دبي الحرة، «ميل ريف ستيكس - الفئة الثانية» لمسافة 1,200 متر، والمقرر إقامته، السبت المقبل، تكريماً لمدرب «ميل ريف» إيان بولدينغ، الذي رحل عن عالمنا في يناير الماضي عن عمر ناهز الـ 87 عاماً، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مع الجواد الشهير.

وقال راميش كيدامبي، المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة: «نسجت سوق دبي الحرة علاقات وطيدة مع سباق «ميل ريف ستيكس» منذ أكثر من عقدين، رحبت خلالهما بمشاركات إيان في العديد من السباقات التي رعيناها، فنحن ندرك تماماً المكانة الرفيعة التي كان يحظى بها إيان، وما كان يتمتع به من تقدير كبير في عالم سباقات الخيل والمجتمع الرياضي عموماً، ونحن سعداء برعايتنا للحدث الذي يحمل اسم أبرز خيوله، تكريماً له وتخليداً لمسيرته».

يشارك أندرو بولدينغ، الذي انتقلت إليه رخصة التدريب في إسطبلات «بارك هاوس» من والده في عام 2002، في سباق «سوق دبي الحرة ميل ريف ستيكس» بالمهرة «جوليفيت»، المملوكة لإسطبلات جودمونت، والتي حققت الفوز في أول مشاركة لها في نيو ماركت، قبل أن تحلّ ثالثة في آخر مشاركاتها، متأخرة بفارق طول ونصف عن «ليبرتَنغو» في سباق «سكاي بيت لوثر ستيكس»، الفئة الثانية، والذي أقيم في يورك في أغسطس الماضي. وتعد «جوليفيت» مرشحة قوية لتحقيق إنجاز آخر لعائلة بولددينغ في الحدث.

ويُعدّ«ميل ريف ستيكس» واحداً من 9 سباقات ضمن برنامج سباقات عطلة نهاية الأسبوع الدولية التي تقام على مدى يومين، بدعم من الراعي الرئيس «سوق دبي الحرة». وتشمل قائمة السباقات أيضاً «كأس مطار دبي الدولي العالمي» الفئة الثالثة، وشوط «ذا ليستد دبي ديوتي فري كاب»، إلى جانب سباقي هانديكاب من الفئة الثانية من ذوي الجوائز المالية القيّمة، وهما «كأس دبي ديوتي فري للخريف» و«دبي ديوتي فري هانديكاب».