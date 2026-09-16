«كأس رئيس الدولة للخيول العربية» تعزز حضورها الأوروبي بشراكة مع مضمار هوبجارتن الألماني

وقّعت اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة اتفاقية شراكة مع مضمار هوبجارتن العريق في العاصمة الألمانية برلين، لاستضافة محطة ألمانيا من الكأس الغالية خلال السنوات المقبلة، اعتباراً من عام 2027، في خطوة تعزز الحضور العالمي للسلسلة في أبرز المضامير الدولية.

جرى توقيع الاتفاقية بين فيصل الرحماني، الأمين العام للجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وجيرهارد شونينغ، المدير التنفيذي لمضمار هوبجارتن، على هامش مشاركة السلسلة في أعمال منتدى الأعمال الإماراتي - الألماني، الذي عُقد في مدينة ميونيخ.

يُعد مضمار هوبجارتن من أعرق مضامير سباقات الخيل في ألمانيا، إذ تأسس عام 1868، ويحتل مكانة بارزة في تاريخ السباقات الألمانية، ويستضيف سنوياً عدداً من أبرز السباقات، من بينها الجائزة الكبرى لبرلين وجائزة الوحدة الألمانية، بما يمنح محطة الكأس الغالية ابتداءً من عام 2027 قيمة رياضية وتاريخية كبيرة.

تأتي الاتفاقية ضمن جهود اللجنة العليا المنظمة لتعزيز شراكاتها مع المضامير الأوروبية والعالمية العريقة، بما يسهم في تنظيم سباقات رفيعة المستوى، ويدعم الملاك والمربين، ويوفر للخيول العربية الأصيلة فرصاً أوسع للمنافسة في أبرز المحافل الدولية.

يمثل اختيار هوبجارتن امتداداً لمسيرة الكأس الغالية في ألمانيا، بعد استضافة مضمار بادن بادن للمحطة الألمانية لعدة سنوات، ثم انتقالها إلى مضمار هورنر رينبان في هامبورغ خلال موسمي 2025 و2026.

وقال فيصل الرحماني إن توقيع اتفاقية الشراكة مع مضمار هوبجارتن يعكس الحرص على ترسيخ حضور الكأس الغالية في أبرز المضامير الأوروبية، مشيراً إلى ما يتمتع به المضمار من تاريخ عريق ومكانة راسخة في سباقات الخيل الألمانية، وما يمكن أن تمثله محطة عام 2027 من إضافة جديدة لمسيرة السلسلة.

وأضاف الرحماني: إن هذه الشراكة تجسد الدعم الكبير والرؤية السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، واهتمام سموه المتواصل بالارتقاء بالخيل العربي وتطوير صناعة سباقاته، ودعم الملاك والمربين حول العالم، الأمر الذي أسهم في وصول سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة إلى أرقى المستويات العالمية وتعزيز حضورها في أهم المضامير الدولية.

وأكد الرحماني أن ألمانيا تمثل إحدى المحطات المهمة في مسيرة الكأس الغالية، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة النجاحات التي حققتها السلسلة في هذا البلد من خلال محطة هوبجارتن، وتعزيز التعاون مع المضامير التاريخية بما يدعم انتشار الخيل العربي ويعزز مكانته على الساحة العالمية.