مدرب جودلفين أبلبي يدخل نادي الـ 100

دخل شارلي أبلبي، مدرب جودلفين، نادي المئة في سباقات «الفئة الأولى»، بعدما منحه «الحضيبة» انتصاره رقم 100 بفوزه بلقب سمر ستيكس على مضمار وودباين الكندي، السبت، قبل أن يرفع «نوتابل سبيتش» رصيده إلى 101 انتصار بتتويجه بلقب وودباين مايل بعد أكثر قليلاً من ساعة. ومنذ حصوله على رخصة التدريب في يوليو 2013، صنع أبلبي، المقيم في مولتون بادوكس، سجلاً عالمياً حافلاً، محققاً انتصارات على أعلى مستوى في تسع دول من بينها في السباقات الكلاسيكية.

وكان «أوتستريب» أول من منح أبلبي انتصاراً في «الفئة الأولى»، عندما أحرز بريدرز كب جوفنايل تيرف عام 2013، قبل أن يواصل المدرب تألقه في أكبر ملتقى لسباقات الخيل بأمريكا الشمالية، محققاً 12 انتصاراً في بريدرز كب من 32 مشاركة فقط.

كما فاز أبلبي بأربع من آخر خمس نسخ من بريدرز كب مايل، عبر «سبيس بلوز» و«مودرن غيمز» و«ماستر أوف ذا سيز» و«نوتابل سبيتش»، فيما أحرز «ريبلز رومانس» لقب بريدرز كب تيرف مرتين، وهو السباق الذي توج به أيضاً «يبير».

وشكل فوز «مسار» بالداربي الإنجليزي عام 2018 علامة فارقة في مسيرة أبلبي، إذ أصبح أول جواد بشعار جودلفين الأزرق الملكي يحرز السباق الأشهر في إبسوم داونز، مانحاً مدربه أول انتصار كلاسيكي في المملكة المتحدة.

واختتم «كروس كاونتر» العام ذاته بإنجاز تاريخي، بعدما أصبح أول جواد بإشراف مدرب بريطاني يفوز بملبورن كب، قبل أن يضيف «أديار» لقباً ثانياً للداربي إلى السجل التدريبي لـ أبلبي عام 2021، ويجمع في الموسم نفسه بين الداربي وكينغ جورج السادس أند كوين إليزابيث ستيكس.

وحقق أبلبي عام 2022 إنجازاً أوروبياً لافتاً، بتسجيل ثلاثية كلاسيكية في سباقات 2000 غينيز بواسطة ثلاثة أمهار مختلفة، بعدما أحرز «كوريباس» النسخة الإنجليزية، و«نيتف تريل» الأيرلندية، و«مودرن غيمز» الفرنسية.

وأضاف «نوتابل سبيتش» لقب 2000 غينيز في نيوماركت إلى سجل الإسطبل عام 2024، ليصبح أول جواد منذ عام 1938 يحرز السباق الكلاسيكي من دون مشاركة سابقة في عمر السنتين، قبل أن يمنح «رولينغ كورت» و«ديزرت فلاور» أبلبي ثنائية 2000 غينيز و1000 غينيز عام 2025.

وبرز ضمن نجوم جودلفين مع المدرب أبلبي «غياث»، المتوج بلقب أفضل جواد سباق في العالم لعام 2020، و«بلو بوينت» الذي أصبح عام 2019 ثالث جواد في التاريخ يجمع بين لقبي كينغ شارلز الثالث ستيكس وكوين إليزابيث الثانية جوبيلي ستيكس خلال أسبوع رويال آسكوت نفسه، إلى جانب «بيناتوبو»، صاحب أعلى تصنيف لجواد بعمر السنتين في أوروبا خلال 25 عاماً.

وفي دبي، حقق أبلبي خمسة انتصارات في جبل حتا، إلى جانب خمسة ألقاب في «الفئة الأولى» خلال أمسية كأس دبي العالمي، من بينها ثلاثة ألقاب في دبي شيماء كلاسيك وانتصاران في القوز سبرنت.

وتوجه شارلي أبلبي بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإتاحة هذه الفرص للعمل في هذه الرياضة، مؤكداً أن دعم سموه المتواصل للقطاع بأكمله مصدر إلهام، وهذه الانتصارات ليست سوى تعبير بسيط عن التقدير. وأضاف: «يسعدني على نحو خاص أن نبلغ هذه المحطة مع مهر من إنتاج جودلفين وينتمي إلى عائلة إنتاج عريقة لدى دارلي، وأنا واثق من أن توجيهات سموه ستكون بالمضي قدماً نحو المئة التالية».

واختتم أبلبي: «إنه جهد جماعي هائل، يتكامل فيه عمل كل من يشارك في جانبي السباقات والإنتاج لتحقيق هذه النتائج في الأيام الكبرى، وأتوجه بالشكر إلى كل فرد في فريق جودلفين».