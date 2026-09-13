محمد الغرير يتوج بجائزة «النجمة الواحدة» في دولية بلجيكا لقفز الحواجز

انتزع الفارس الشاب المتألق محمد سعيد الغرير، جائزة المركز الأول، وتوّج بكأس الصدارة على صهوة الجواد «إيكاروس» في ختام المنافسة الدولية من فئة النجمة الواحدة؛ والتي أقيمت، أمس السبت، ضمن فعاليات بطولة أوبلابييك بلجيكا الدولية من فئة الثلاث نجوم، والتي تزامنت معها أيضاً بطولة دولية لقفز الحواجز من فئة النجمة الواحدة، وأخرى من ذات التصنيف لخيول القفز الصغيرة عمر «7 ـ 8» سنوات، وهو الفوز الذي توّج به الفارس الغرير مشاركاته الإيجابية في عدد من منافسات البطولة من فئة الثلاث نجوم والنجمة الواحدة، وكان أبرزها الميدالية البرونزية التي أحرزها، أول من أمس، مع الجواد «دارك ساتيسفاكشن بي إس» في منافسة دولية من فئة الثلاث نجوم، قبل أن يقفز مع الجواد «إيكاروس» إلى صدارة المنافسة الدولية من فئة النجمة الواحدة، منتقلاً إليها من المركز الرابع، الذي أحرزه مع «إيكاروس» في منافسة دولية بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز الـ1.30 متر.

روعة فوز محمد الغرير بالصدارة التي أحرزها مع الجواد «إيكاروس»؛ جاءت بصفتها منافسة دولية من فئة النجمة الواحدة، من جولة واحدة مع جولة للتمايز، جرى تصميم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 1.35 متر، وتنافس فيها 51 مشاركاً، وعبرها 24 مشاركاً دون خطأ، وتجدد بينهم التنافس في جولة التمايز، وأكملها 10 فرسان دون خطأ، في دلالة على قوة التنافس بين المشاركين، لترتفع قيمة الفوز الذي أحرزه الغرير وجاء دون خطأ، في زمن التمايز البالغ 32.90 ثانية، وبفارق مريح عن زمن المركز الثاني والبالغ 33.36 ثانية، وأحرزته الفارسة البريطانية أوليفيا سبونر مع «كريزي قيرل»، يذكر أن فارس المنتخب سالم أحمد السويدي، قام بالمشاركة على صهوة أحد خيول المنتخب بهدف التدريب على حواجز الـ1.20 متر.

تختتم، اليوم الأحد، فعاليات بطولة بلجيكا الدولية لقفز الحواجز، بمنافسة الجائزة الكبرى، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، مصمم مسارها بحواجز يبلغ ارتفاعها 1.55 متر، ومن المتوقع أن يتنافس عليها 56 مشاركاً، ومن فرسان منتخب الإمارات من المنتظر مشاركة الفارسة الشيخة لطيفة بنت أحمد آل مكتوم، والفرسان سالم أحمد السويدي، عمر عبدالعزيز المرزوقي ومحمد سعيد الغرير، ومن فرسان الإمارات لقفز الحواجز، الفارس الشيخ راشد بن أحمد آل مكتوم، والفارس سعيد محمد المازمي.