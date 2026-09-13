«نوتابل سبيتش» يحتفظ بلقب وودباين مايل ويقود ثنائية جودلفين في كندا

حققت خيول جودلفين ثنائية مميزة على مستوى «الفئة الأولى» في أمسية سباقات وودباين بكندا، بعدما احتفظ «نوتابل سبيتش» بلقب وودباين مايل، فيما حلق «الحضيبة» بلقب سمر ستيكس، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي أبلبي.

وأصبح «نوتابل سبيتش» ثاني جواد فقط ينجح في الاحتفاظ بلقب وودباين مايل لعامين متتاليين، بعدما قدم عرضاً قوياً أضاف من خلاله انتصاره السابع على مستوى «الفئة الأولى» بعد حسم الفوز بزمن قدره 1:33.86 دقيقة بفارق طول وربع الطول عن «ديترمينيستك»، الفائز أربع مرات على مستوى «الفئة الأولى».

إنجاز

بهذا الإنجاز، انضم «نوتابل سبيتش» إلى البطل الأمريكي «وايز دان»، باعتبارهما الجوادين الوحيدين اللذين نجحا في إحراز لقب وودباين مايل عامين متتاليين. وفي الأمسية نفسها، أكمل «الحضيبة» ثنائية جودلفين، بعدما حقق لقب سمر ستيكس المخصص للخيول بعمر سنتين، مسجلاً انتصاره الأول على مستوى «الفئة الأولى».

وانطلق «الحضيبة» بقوة في المسار المستقيم، وتقدم قبل نحو 200 متر من خط النهاية، ليحسم السباق بفارق طول وثلاثة أرباع الطول، مسجلاً زمناً قدره 1:35.66 دقيقة لمسافة الميل، ويضمن بطاقة التأهل إلى بريدرز كب جوفنايل تيرف.

سعادة

وأعرب المدرب شارلي أبلبي عن سعادته بتألق «نوتابل سبيتش»، مؤكداً أنه أثبت طوال مسيرته ثبات مستواه واستحق انتصاراته السبعة على مستوى «الفئة الأولى»، مشيراً إلى أنه سيحصل على فترة راحة قصيرة قبل العودة للدفاع عن لقبه في بريدرز كب مايل.

من جانبه، أشاد وليام بيوك بأداء نجمي جودلفين، مؤكداً أن «نوتابل سبيتش» يمتلك التسارع والعزيمة وكل المقومات التي يحتاج إليها بطل حقيقي في سباقات الميل، فيما وصف «الحضيبة» بالجواد الموهوب الذي يتمتع بقدرات كبيرة.

بدوره، أشاد وليام بيوك بأداء نجمي جودلفين، مؤكداً أن «نوتابل سبيتش» يمتلك التسارع والعزيمة وكل المقومات التي يحتاج إليها بطل حقيقي في سباقات الميل، فيما وصف «الحضيبة» بالجواد الموهوب الذي يتمتع بقدرات كبيرة.