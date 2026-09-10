فرسان الإمارات يدافعون عن لقب مونديال الخيول الصغيرة للقدرة في البرتغال



يخوض فرسان الإمارات، في السابعة من صباح غدٍ الجمعة بتوقيت البرتغال العاشرة صباحاً بتوقيت الإمارات، منافسات بطولة العالم للقدرة للخيول بعمر 8 سنوات، التي تقام في منطقة باروكا دي ألفا لمسافة 120 كيلومتراً، برعاية طيران الإمارات وتحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، بمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة يمثلون 26 دولة.



ويتطلع فرسان الإمارات إلى مواصلة التألق في المونديال والدفاع عن لقبي الفردي والفرق اللذين حققهما فرسان الدولة في النسختين الماضيتين، وتضم قائمة فرسان الإمارات 13 فارساً، منهم 5 فرسان يمثلون منتخب الإمارات في فئة الفرق وهم: سالم حمد ملهوف الكتبي، عيسى عبدالله عيسى، راشد المهيري، ناصر السويدي وعلي الفلاسي، في حين تضم بقية القائمة كلاً من: منصور سعيد الفارسي، هزاع محمد المعمري، أحمد درويش، سالم مبارك الهاملي، حميد خليل الحوسني، سيف فهد عبدالرحمن، هزاع محمد الصيعري، إبراهيم إسماعيل الحوسني.



ويقام السباق على أربع مراحل، تبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كيلومتراً، في حين تمتد المرحلتان الثانية والثالثة لمسافة 30 كيلومتراً لكل منهما، قبل خوض المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 20 كيلومتراً.



اكتمال التحضيرات

وأكمل فرسان الإمارات جاهزيتهم بإجراء قياسات الأوزان للمشاركين والفحص البيطري للخيول إلى جانب عقد الاجتماع الفني الذي جرى خلاله استعراض اللوائح والتعليمات التنظيمية والفنية ومسارات السباق ومراحله.

كما أقيمت مراسم حفل افتتاح البطولة في بلدة ألكوشيتي، بحضور ممثلي الاتحاد الدولي للفروسية واللجنة المنظمة ووفود الدول المشاركة، حيث شهد الحفل تقديم المنتخبات المشاركة، قبل انطلاق منافسات المونديال بحضور أحمد راشد الكعبي، المدير العام لنادي دبي للفروسية والمدير الفني لمنتخب الإمارات.



ويدخل فرسان الإمارات المنافسات بطموحات كبيرة للمحافظة على اللقبين، بعدما جمعوا بين ذهبيتي الفردي والفرق في جزيرة سردينيا الإيطالية عام 2024، وكرروا الإنجاز في جوليانج الفرنسية عام 2025، ما يضعهم في صدارة المرشحين للقب، وعطفاً على السجل الحافل للإمارات في تاريخ البطولة، بإحراز لقب الفردي ثماني مرات، إلى جانب الفوز بلقب الفرق في النسختين الأخيرتين.



جاهزية الفرسان

وأكد المدرب إسماعيل محمد جاهزية فرسان الإمارات لخوض منافسات بطولة العالم، مؤكداً أن خبرة الفرسان وجودة الخيول تعززان فرص المنتخب في المنافسة على اللقب ومواصلة إنجازاته السابقة.

وأضاف أن فرسان الإمارات يملكون الخبرة الكافية للتعامل مع سباق يمتد لمسافة 120 كيلومتراً، إلى جانب قدرتهم على إدارة الخيول، والتعامل مع مختلف مراحله، لافتاً إلى أن الإمارات تمثل رقماً صعباً في بطولات القدرة بصورة عامة، وليس في بطولة الخيول بعمر 8 سنوات فقط، وأن سجلها حافل بالألقاب، مشيراً إلى أن مسار السباق لن يكون سهلاً، إضافة إلى عامل الطقس في ظل الأجواء الحارة نسبياً.



وأكد المدرب محمد السبوسي ثقته الكبيرة بقدرة فرسان الإمارات على تحقيق لقب بطولة العالم، مشيراً إلى أن جميع التحضيرات سارت بالصورة المطلوبة، وأن فرسان الإمارات على قدر التحدي، ودائماً ما عودوا الجميع على الظهور المشرف والمنافسة بقوة في مختلف البطولات العالمية.

وأضاف السبوسي أن رياضة القدرة الإماراتية تواصل مسيرتها العالمية بتميز، بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة، ما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات في صدارة هذه الرياضة وتحقيق إنجازات عدة في أبرز المحافل الدولية