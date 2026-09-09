بعثة منتخب الإمارات تصل إلى البرتغال استعداداً لمونديال القدرة





وصلت بعثة منتخبنا الوطني للقدرة إلى البرتغال، استعداداً للمشاركة في بطولة العالم للقدرة للخيول بعمر 8 سنوات، التي تستضيفها منطقة باروكا دي ألفا يوم الجمعة المقبل، تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، بمشاركة نحو 116 فارساً وفارسة يمثلون 26 دولة.

كما وصلت خيول الإمارات المشاركة في البطولة تمهيداً لاستكمال التحضيرات النهائية، وإجراء الفحص البيطري المقرر غداً الخميس، قبل اعتماد القائمة النهائية للسباق.

ويخوض فرسان الإمارات منافسات البطولة لمسافة 120 كيلومتراً، بطموح المحافظة على لقبي الفردي والفرق بعد احتكارهما في آخر نسختين ، ومواصلة مسيرة الإنجازات والحضور المميز لرياضة القدرة الإماراتية في المحافل الدولية.

حفل الافتتاح

وتقام مراسم حفل افتتاح البطولة غداً الخميس في بلدة ألكوشيتي، بحضور الوفود المشاركة في الحدث، فيما تنطلق منافسات الحدث صباح الجمعة في قرية القدرة بمدينة باروكا دي ألفا.

ويدخل منتخب الإمارات البطولة بطموح المحافظة على اللقب في فئتي الفردي والفرق بعدما توج في النسختين الماضيتين بالذهب في جزيرة سردينيا الإيطالية عام 2024، وكرر الإنجاز في جوليانج الفرنسية عام 2025.

وتألق فرسان الإمارات في النسخة الماضية، بعدما أحرز الفارس سيف أحمد المزروعي لقب الفردي على صهوة «بوليو كوسيلو»، فيما احتل الفارس عيسى راشد المزروعي المركز الثاني على صهوة «الفاتنة»، ليجمع فرسان الإمارات بين الذهبية والفضية، إلى جانب التتويج بذهبية الفرق.

ويملك فرسان الإمارات سجلاً حافلاً بالإنجازات في تاريخ البطولة، بعدما أحرزوا لقب الفردي 8 مرات إلى جانب الفوز بلقب الفرق في النسختين الأخيرتين.

كأس هالة

ويتضمن برنامج الحدث منافسات «كأس هالة للأمم» يومي السبت والأحد المقبلين، بمشاركة دولية واسعة، ويحمل الكأس اسم الفرس البطلة «هالة»، تكريماً لإنجازها التاريخي مع الفارس الإماراتي سالم حمد ملهوف، بعد تتويجهما بلقب بطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كيلومتراً في بيزا بإيطاليا عام 2021، ويجسد تنظيم الكأس الاهتمام الكبير من الإمارات بدعم رياضة القدرة وتعزيز حضورها وانتشارها على المستوى الدولي.