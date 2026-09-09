«جورج سكوت ريسينغ» يتأهب لإطلاق مقر جديد في دبي





يستعد شعار «جورج سكوت ريسينغ» لتوسيع نطاق عملياته الدولية هذا الشتاء، عبر افتتاح مقر فرعي في دبي يضم إسطبلاً بسعة 20 صندوقاً للخيول.

يتخذ المدرب جورج سكوت من نيوماركت مقراً له، وسيتمركز فريقه في مضمار ميدان ضمن إسطبل يقع خارج منطقة الحجر الصحي الدولي. تتيح هذه الخطوة للخيول المتواجدة هناك المشاركة في السباقات المحلية بمضامير أبوظبي والشارقة وجبل علي، إضافة إلى الأمسيات رفيعة المستوى ضمن أجندة كرنفال سباقات دبي.

تأتي هذه الخطوة امتداداً لنجاحات سكوت الملحوظة خلال السنوات الأخيرة في الشرق الأوسط، والمتمثلة في الفوز الباهر للجواد «ويست إيكر» بسباق «بلو بوينت سبرينت» جروب 2 في ميدان، والانتصار التاريخي للجواد «آيلأوف جورا» بالتاج الثلاثي البحريني، إلى جانب الأداء القوي للجواد «فورسأند فالور» على المضمار الرملي بميدان.

تضم كتيبة سكوت في دبي لموسم 2026-2027 الجواد «ويمبلدون هوكآي»، الفائز بسباق من جروب 3 في دوفيل، رفقة «ويست إيكر»، و«غامراي»، و«كوماندرز إنتنت»، و«سيبر سترايك».

تشكل مؤسسة السباقات البحرينية «فيكتوريوس فوريفر» الدعامة الرئيسية لهذا المشروع الجديد، مع حرص سكوت على إشراك أكبر عدد من المُلاك الحاليين وترحيبه بانضمام مُلاك جدد.

صرح سكوت قائلاً: «نحن متحمسون للغاية لتعزيز التزامنا تجاه السباقات في دبي ومختلف أنحاء الشرق الأوسط، نشعر بأن الوقت أصلح لتوسيع عملياتنا دولياً بعد سلسلة من الحملات الشتوية المثمرة في المنطقة».

أضاف المدرب الإنجليزي: نخطط لإحضار فريق يستهدف السباقات بمختلف مستوياتها، إذ يوفر برنامج نادي دبي لسباق الخيل فرصاً هائلة لمختلف فئات الخيول. حددنا بالفعل عدداً من الأسماء، لكننا نتطلع أيضاً إلى تعزيز الفريق عبر مزاد تاترسالز للخيول قيد التدريب، إضافة إلى صفقات الشراء الخاصة.

من المتوقع شحن الخيول إلى دبي في منتصف نوفمبر لتكون جاهزة للمنافسة قبل أعياد الميلاد، بإنصات خاص لأمسية «فستيف فرايداي» 18 ديسمبر المقبل، كما يخصص المدرب المقيم في إسطبلات «إيف لودج» فريقاً منفصلاً لسباقات البحرين التي سجل فيها نجاحات لافتة أخيراً.