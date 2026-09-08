«دبي لسباق الخيل» يطرح تذاكر كرنفال سباقات دبي

أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن طرح تذاكر كرنفال سباقات دبي لموسم 2026–2027 للبيع رسمياً، حيث يستعد مضمار ميدان للترحيب بعشاق السباقات اعتباراً من الجمعة 6 نوفمبر المقبل، لتدشين موسم استثنائي آخر حافل بالسباقات العالمية، والضيافة الراقية، وأمسيات الجمعة المميزة خلال فصل الشتاء في دبي.

ويُعد الكرنفال إحدى أبرز الفعاليات الرياضية والترفيهية في دبي، حيث يجمع بين السباقات الدولية، وتجارب الطعام الفاخرة، والأنشطة الترفيهية الحيوية، وتجارب الضيافة المميزة، ما يجعل مضمار ميدان إحدى أبرز الوجهات في المدينة من نوفمبر حتى مارس.

ويشهد هذا الموسم إطلاق مجموعة جديدة من المطاعم وتجارب الضيافة في مختلف أنحاء مضمار ميدان، ما يتيح للضيوف خيارات أوسع للاستمتاع بيوم السباق. وتضم قائمة الوجهات الجديدة مطاعم بيزو وألبا وهيميتسو، التي تقدم مجموعة متنوعة من تجارب الطعام الجديدة طوال الموسم.

كما تعاون نادي دبي لسباق الخيل مع فندق ميدان لتقديم تجربة ضيافة جديدة داخل مطعم سيلكس الشهير، الواقع في الطابق الثالث من المنصة الرئيسية، حيث يجمع المطعم بين إطلالات بانورامية على المضمار وساحة استعراض الخيول «باراد رينج»، وبوفيه فاخر يمتد لخمس ساعات، ومشروبات مميزة، ومقاعد محجوزة، ما يجعله خياراً مثالياً للعائلات والأصدقاء وفعاليات الشركات.

وإلى جانب هذه الإضافات الجديدة، تعود مجموعة من تجارب يوم السباق الأكثر جماهيرية في الموسم الجديد، حيث تضع باراد رينج لاونج الضيوف في قلب الحدث، بينما يقدم فينش لاين برانش أجواءً اجتماعية مفعمة بالحيوية مع إطلالة مباشرة على المضمار.

كما يعود مطعم ذا مين، البراسري وبار المحار العالمي الشهير، خلال أمسيات السباق الثلاث الكبرى: أمسية فيستيف فرايداي «18 ديسمبر»، وأمسية فاشن فرايداي «22 يناير»، وأمسية الإمارات سوبر ساترداي «27 فبراير»، ليقدم تجربة الطعام الحائزة على جوائز خلال أبرز محطات الموسم.

وتشهد منطقة بادوك غاردن تطوراً مستمراً، مع انضمام فليب سماش برغر، بول مي بيتزريا، وإل تشابوس تاكوس، وبيري ديب إلى المطاعم المفضلة العائدة هذا الموسم، وهي ماكجيتيجانز وريشند، وليتل فوكس باي روليز، لتقدم للزوار مجموعة أوسع من خيارات تناول الطعام في أجواء غير رسمية.

وللراغبين في تجربة أكثر استرخاءً خلال يوم السباق، توفر تذاكر الدخول العام إمكانية متابعة السباقات بالقرب من المضمار، إلى جانب مجموعة متنوعة من منافذ الأطعمة والمشروبات في أحد أشهر ميادين سباقات الخيل في العالم.

كما أصبحت عضويات كرنفال سباقات دبي متوفرة الآن، لتتيح الدخول إلى جميع أمسيات السباق الـ16 طوال الموسم. وتستضيف صالة الفرسان «هورسمانز لاونج» في الطابق الأول أعضاء الكرنفال، حيث تشمل العضوية إطلالات مميزة، وخمس ساعات من الضيافة، ومزايا حصرية خلال أيام السباقات.

وتتوفر مجموعة من أجنحة الضيافة الخاصة طوال الموسم، لتوفر أجواءً استثنائية لاستضافة العملاء والاحتفالات وفعاليات الشركات.

وقبل انطلاق أمسية السباق الأولى، تعود جولات الإسطبلات الاستكشافية خلف الكواليس بدءاً من أكتوبر، لتمنح عشاق السباقات فرصة فريدة للتعرف على تفاصيل الحياة خلف الكواليس في ميدان والالتقاء بالخيول قبل انطلاق الموسم.

وقال سعادة علي آل علي، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل: «يواصل نادي دبي لسباق الخيل في كل موسم الارتقاء بتجربة الضيوف في مضمار ميدان، ونحرص على توفير خيارات تناسب الجميع، سواء للراغبين في متابعة السباقات، أو الاستمتاع بالضيافة والمطاعم، أو معايشة الأجواء الفريدة لكرنفال سباقات دبي. يسعدنا تقديم مجموعة من تجارب الضيافة الجديدة هذا الموسم، مع الاستمرار في تطوير التجارب المفضلة التي يعشقها ضيوفنا. ونتطلع للترحيب بالزوار القدامى والجدد في موسم آخر لا ينسى».