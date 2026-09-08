راشد بن دلموك: نتطلع إلى موسم «سباقات قدرة» حافل بالمنافسات

اعتمد نادي دبي للفروسية روزنامة موسم سباقات القدرة والتحمل 2026 ـ 2027، التي تستضيف منافساتها مدينة دبي الدولية للقدرة، وتتضمن سلسلة من السباقات والبطولات على مدار الموسم، يتصدرها مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، ومهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، إلى جانب عدد من السباقات المفتوحة والدولية والتأهيلية وسباقات الإسطبلات الخاصة.

وتنطلق منافسات الموسم في 30 أكتوبر المقبل، بإقامة سباق مدينة دبي الدولية للقدرة التأهيلي لمسافتي 40 و80 كيلومتراً، على أن يتواصل البرنامج حتى 3 أبريل 2027، وفقاً للروزنامة المعتمدة.

مهرجان القدرة

وتبرز ضمن أجندة الموسم منافسات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الذي يقام في يناير 2027، ويتضمن سباقات السيدات والإسطبلات الخاصة، وكأس جميلتي للأفراس، وصولاً إلى كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كيلومتراً، الذي يمثل إحدى أهم محطات الموسم.

كما تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة، في مارس 2027، مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، الذي يضم سباقات السيدات والإسطبلات الخاصة، وكأس اليمامة للأفراس، ويختتم بكأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً.

وتشمل روزنامة الموسم أيضاً تحدي سيح السلم للقدرة، وسباق الوصل للإسطبلات الخاصة، وسباق يوم الشهيد للإسطبلات الخاصة، وسباق مدينة دبي الدولية للقدرة لفئة الإنتاج المحلي، وكأس المدربين للقدرة، إلى جانب مجموعة من السباقات التأهيلية والدولية.

مكانة رائدة

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية: يواصل موسم سباقات القدرة في دبي ترسيخ المكانة الرائدة للإمارة على خارطة هذه الرياضة عالمياً، مستنداً إلى الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الفروسية، والإرث العريق الذي تتمتع به دولة الإمارات في سباقات القدرة والتحمل. ونتطلع إلى موسم جديد حافل بالمنافسات، يجمع نخبة الفرسان والإسطبلات، ويقدم سباقات تليق بمكانة دبي وما حققته من حضور متميز في هذه الرياضة.

من جانبه، قال أحمد راشد محمد الكعبي، مدير عام وعضو مجلس إدارة نادي دبي للفروسية: «تعكس روزنامة موسم 2026 ـ 2027 تنوع سباقات القدرة التي تستضيفها مدينة دبي الدولية للقدرة، من خلال برنامج يمتد على مدار الموسم، ويشمل مجموعة من البطولات والسباقات لمختلف الفئات والمسافات. وقد حرصنا على إعداد روزنامة متكاملة توفر فرصاً تنافسية للفرسان والإسطبلات، ونتطلع إلى تقديم موسم ناجح وفق أعلى المعايير التنظيمية والفنية».