«دبي لسباق الخيل» يعلن تفاصيل الاستعدادات لانطلاق الموسم الجديد

أعلن نادي دبي لسباق الخيل اكتمال استعداداته لاستقبال جمهور السباقات اعتباراً من الجمعة 6 نوفمبر المقبل على مضمار ميدان، لبداية موسم استثنائي آخر حافل بالفعاليات العالمية، وطرح تذاكر كرنفال سباقات دبي لموسم 2026-2027.

وأوضح أن الكرنفال أحد أبرز الفعاليات الرياضية والترفيهية في دبي، حيث يجمع بين السباقات الدولية، والأنشطة الترفيهية الحيوية، والتجارب المميزة للضيافة، ما يجعل مضمار ميدان ضمن أبرز الوجهات في المدينة من نوفمبر المقبل وحتى مارس 2027.

كما أشار إلى عودة جولات الإسطبلات الاستكشافية بدءاً من أكتوبر، لتمنح عشاق السباقات فرصة فريدة للتعرف على تفاصيل الحياة خلف الكواليس في ميدان والالتقاء بالخيول قبل انطلاق الموسم.

وقال علي آل علي، المدير التنفيذي عضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، إن النادي يواصل في كل موسم الارتقاء بتجربة الضيوف في مضمار ميدان، وتوفير خيارات تناسب الجميع، سواءً للراغبين في متابعة السباقات، أو الاستمتاع بالضيافة، أو معايشة الأجواء الفريدة لكرنفال سباقات دبي، مع الاستمرار في تطوير التجارب المفضلة.