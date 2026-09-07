الجواد «ملفت» يتوج بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في تركيا

توج الجواد «ملفت» بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في محطته التركية الثانية عشرة، التي أقيمت أمس على مضمار فيلي أفندي بمدينة إسطنبول، ضمن أجندة سباقات النسخة الثالثة والثلاثين من الكأس الغالية.

وتُقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، انطلاقاً من اهتمام سموه الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية، ودعم الملاك والمربين في مختلف دول العالم، وتشجيعهم على اقتناء وتربية الخيل العربي وإعلاء مكانته في أهم المضامير الدولية.

ونجح الجواد «ملفت» المنحدر من نسل «المرتجز × جيزابل دي فورج»، بشعار وذنان ريسنغ، وتحت إشراف المدرب فرانسوا روهو وقيادة الفارس فالح ناصر بوغنيم، في تقديم أداءٍ مميز عند منعطف النهاية، إذ انطلق بقوة وتقدم بثبات حتى تخطى شاغل المقدمة «آلي سانت لون»، معززاً أفضليته ومحافظاً على الصدارة حتى إحراز اللقب الغالي.

وقطع البطل مسافة السباق بزمن قدره 1:43.36 دقيقة، ليحقق انتصاره الثالث ويضيف لقب المحطة التركية للكأس الغالية إلى سجله، متفوقاً بفارق ثلاثة أطوال على «آلي سانت لون» الذي حل ثانياً، فيما جاء «أزيملي» في المركز الثالث، و«كهرمان أوغلو» رابعاً، وأكمل «أوزتاتمار» المراكز الخمسة الأولى.

وانضم «ملفت» إلى سجل أبطال المحطة التركية التي انطلقت للمرة الأولى عام 2024، حيث توج «بركينين كيزي» بلقب نسختها الأولى، قبل أن تحصد الفرس «آر بي ماري ليلة» اللقب عام 2025، فيما سجل «ملفت» اسمه بطلاً لنسخة 2026، ليمنح وذنان ريسنغ لقب المحطة للعام الثاني على التوالي، كما شهدت المحطة التركية حضوراً جماهيرياً مميزاً بلغ 15 ألف متفرج.

حضر السباق وتوّج الفائزين سعيد ثاني حارب جمعة الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية تركيا، وفيصل الرحماني، أمين عام اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بحضور ممثلي نادي سباقات الخيل التركي وإدارة مضمار فيلي أفندي.

من جهته، قال مسلم سالم العامري، عضو اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: نتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على دعمه ورعايته المتواصلة لسلسلة سباقات الكأس الغالية، والتي تمثل الركيزة الأساسية للنجاحات العالمية التي تحققها في مختلف محطاتها، وتسهم في تعزيز مكانة الخيل العربي وحضوره في أهم المضامير الدولية.

وأضاف: نفخر بالنجاح المميز لمحطة تركيا وبالحضور القوي للكأس الغالية في إسطنبول، وما شهده السباق من مستوى تنافسي وفني متقدم. كما نتوجه بالشكر إلى نادي سباقات الخيل التركي وإدارة مضمار فيلي أفندي على حسن الاستقبال والجهود التنظيمية التي أسهمت في خروج المحطة بصورة تواكب مكانة الحدث وسمعته العالمية.

وأضاف: نفخر بالنجاح المميز لمحطة تركيا وبالحضور القوي للكأس الغالية في إسطنبول، وما شهده السباق من مستوى تنافسي وفني متقدم. كما نتوجه بالشكر إلى نادي سباقات الخيل التركي وإدارة مضمار فيلي أفندي على حسن الاستقبال والجهود التنظيمية التي أسهمت في خروج المحطة بصورة تواكب مكانة الحدث وسمعته العالمية.