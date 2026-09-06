«صداد» بشعار أحمد بن راشد يكتب التاريخ في ألمانيا

حقق الجواد «صداد» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم انتصاراً تاريخياً، بعد فوزه بلقب النسخة الـ156 من سباق جائزة بادن الكبرى من الفئة الأولى، الذي أقيم على مضمار بادن بادن الألماني لمسافة 2400 متر بمشاركة نخبة الخيول من أوروبا.

وحلق «صداد» باللقب بقيادة الفارس جاك ميتشل واشراف المدرب روجر فاريان ليحسم الصدارة بزمن 2.27.66 دقيقة بفارق نصف طول عن «باراشوتيست» صاحب المركز الثاني،. وحقق «صداد» انتصاره الأول على مستوى سباقات الفئة الأولى والخامس خلال مسيرته.

ويحمل الفوز أهمية تاريخية، إذ يعد الثالث للشعار الأصفر في هذا السباق العريق، بعد تتويج «ما شاء الله» عام 1992 و«مرشدي» عام 2001، ليهدي «صداد» هذا الشعار العملاق لقبا مهما في بادن 25 عاماً.

وخطف «صداد» الأضواء بعدما أثبت قدرته في أول مشاركة له لمسافة 2400 متر، ليحقق انتصاره الثمين في سباقات الفئة الأولى، ويصبح أول أبناء الفحل «بيناتوبو» تتويجا على هذا المستوى من السباقات المصنفة.