راشد بن دلموك: ثقتنا كبيرة بفرسان الإمارات في مونديال القدرة بالبرتغال

أعلن نادي دبي للفروسية مشاركة منتخب الإمارات للقدرة في بطولة العالم للخيول بعمر 8 سنوات، التي تستضيفها منطقة باروكا دي ألفا في جمهورية البرتغال، بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم، ويتطلع فرسان الإمارات في المونديال إلى مواصلة مسيرة التميز والتفوق في المحافل الدولية لرياضة القدرة والتحمل.

وأعرب الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، عن ثقته بخبرة فرسان الإمارات وعزيمتهم وقدرتهم على تقديم مستوى مشرف يليق باسم الدولة، مؤكداً أن المشاركة تأتي امتداداً لمسيرة حافلة بالإنجازات، تحققت بفضل رؤية ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأكد الشيخ راشد بن دلموك ثقته بقدرة فرسان الإمارات على مواصلة التميز، وإبراز ما تتمتع به الفروسية الإماراتية من خبرات راسخة وكفاءة عالية في مختلف المحافل الدولية والبطولات العالمية .

مكانة مرموقة

من جانبه، أوضح أحمد راشد الكعبي، المدير العام لنادي دبي للفروسية والمدير الفني لمنتخب الإمارات للقدرة والتحمل، أن تركيز الفريق ينصب على الوصول بالخيول والفرسان إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية، وتقديم أداء تنافسي يعكس المكانة المرموقة التي يتمتع بها منتخب الإمارات في البطولات العالمية.

وأشار أحمد الكعبي إلى أن المنتخب يضم نخبة من الفرسان أصحاب الخبرة الدولية، لافتاً إلى التطلع لتقديم مستويات متميزة تعكس ريادة الدولة في رياضة الفروسية، وتؤكد حضورها القوي على الساحة العالمية.

وتقام بطولة العالم للقدرة للخيول بعمر 8 سنوات، المعتمدة من الاتحاد الدولي للفروسية، يوم 11 سبتمبر الجاري في منطقة باروكا دي ألفا بالبرتغال، بمشاركة نخبة من فرسان ومنتخبات العالم، وسط تطلعات فرسان الإمارات لمواصلة حضورهم المميز على الساحة العالمية، بعد اعتلاء منصات التتويج في مختلف البطولات الدولية وإحراز لقب البطولة في نسخ عدة على مدار تاريخها.