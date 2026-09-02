الجواد «آر بي كينج ميكر» بطلاً لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في بلجيكا

توج الجواد الإماراتي «آر بي كينج ميكر» بلقب المحطة البلجيكية لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، والتي أقيمت أمس، أمام حضور جماهيري غفير ناهز 55 ألف متفرج غصت بهم مدرجات مضمار «وارجيم» البلجيكي، الذي احتضن المحطة الحادية عشرة ضمن النسخة الثالثة والثلاثين للكأس الغالية.

وتُقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، انطلاقاً من اهتمام سموه الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية، ودعم الملاك والمربين في مختلف دول العالم، وتشجيعهم على اقتناء وتربية الخيل العربي وإعلاء مكانته في أهم المضامير الدولية.

ونجح البطل «آر بي كينج ميكر»، المنحدر من نسل «باسق الخالدية × آر بي رويال مدام»، في تقديم أداء لافت وانطلاقة مميزة في منعطف النهاية بالقمة البلجيكية، خاطفاً الأضواء وسط الحضور الجماهيري الكبير، وذلك تحت إشراف المدربة إليزابيث بيرنارد وقيادة الفارس كريستوف سوميلون. وتمكن من قطع مسافة السباق البالغة 2200 متر على الأرضية العشبية، ضمن الفئة الثانية المخصصة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، بزمن قدره 2:22.12 دقيقة، وسط مشاركة 11 خيلاً تمثل أفضل مرابط الخيل في القارة الأوروبية، وبإجمالي جوائز بلغ 250 ألف يورو، وهي الأغلى في تاريخ سباقات الخيل العربي الأصيل في مملكة بلجيكا.

وحل في المركز الثاني الجواد «مهدي دو برويل» «مارد الصحراء × وانا دو برويل» للمالك ويلجان بولس، فيما جاء ثالثاً الجواد «مقبول» «إيه إف البحر × غالبة» لـ«ياس لإدارة سباقات الخيل».

وأعرب المالك هلال العلوي عن سعادته البالغة بهذا الفوز الكبير، قائلاً: نُهدي هذا الإنجاز إلى قيادتنا الرشيدة، ونثمن الدعم الكبير الذي يوليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، للخيل العربي الأصيل، والذي كان له الأثر الأكبر في تعزيز حضور خيولنا على أعرق المضامير العالمية. مضيفاً: إن الفوز بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة يحمل قيمة خاصة ومكانة رفيعة لدى جميع الملاك والمربين، ونفخر بتحقيق هذا الإنجاز وسط هذا الحضور الجماهيري الكبير وعلى مضمار عريق مثل وارجيم. هذا التتويج ثمرة العمل المستمر وتكامل الجهود، ويؤكد القوة والجاهزية العالية التي يتمتع بها «آر بي كينج ميكر» في السباقات الكبرى.

وأضاف البطل هذا اللقب إلى سجلٍ حافل بالإنجازات، يتصدره فوزه بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة على مضمار أبوظبي عام 2024، وتتويجه بلقب «قطر إنترناشونال ستيكس» للفئة الأولى على مضمار «جودوود» الإنجليزي، ليؤكد مكانته بين أبرز الخيول العربية الأصيلة على الساحة الأوروبية. وعزز الجواد، المولود عام 2019 ومن إنتاج «الاسطبلات الوطنية»، سجله المميز بتحقيق انتصاره الثالث عشر، مقابل 11 مركزاً متقدماً من أصل 28 مشاركة، بتصنيف يبلغ 129.

شهد السباق ومراسم التتويج فيصل الرحماني، أمين عام اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية، حيث سلم الكأس للمالك هلال العلوي. في المقابل تواصل السلسلة تحقيق نجاحات تنظيمية وفنية وترويجية عالمية استثنائية، محققة أهدافها في استعادة بريق الخيل العربي الأصيل وترسيخ حضوره في أعرق المضامير الأوروبية والعالمية.