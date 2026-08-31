رئيس نادي الشارقة للفروسية يستقبل فرسان النادي لإنجازاتهم في دورة الألعاب الخليجية بالدوحة

استقبل الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، فرسان النادي المشاركين ضمن صفوف منتخب الدولة في منافسات قفز الحواجز بدورة الألعاب الخليجية الرابعة «الدوحة 2026»، تقديراً للإنجازات المتميزة التي حققوها وتمثيلهم المشرّف للدولة في هذا المحفل الرياضي الخليجي. وشمل الاستقبال كلاً من الفارس عبدالله حميد المهيري، والفارس سعيد المازمي، والشيخ علي جمال بن ناصر النعيمي.

وحقق فرسان النادي حضوراً متميزاً ضمن صفوف منتخب الإمارات، حيث توج الفارس عبدالله حميد المهيري بالميدالية الذهبية في منافسات قفز الحواجز للفردي على ارتفاع 145 سم، كما كان ضمن فريق الإمارات الذي أحرز الميدالية الفضية في منافسات قفز الحواجز للفرق.

وشارك الفارس سعيد المازمي والشيخ علي جمال بن ناصر النعيمي ضمن فريق الإمارات في منافسات قفز الحواجز للفرق، وأسهموا إلى جانب زملائهم في تحقيق الميدالية الفضية لدولة الإمارات.

وحظي الشيخ علي جمال بن ناصر النعيمي بشرف حمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة في حفل افتتاح دورة الألعاب الخليجية الرابعة، في تأكيد على الحضور المتميز لفرسان الإمارات في هذا الحدث الرياضي الخليجي.

وأشاد الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، بما قدمه فرسان النادي من مستويات متميزة خلال منافسات الدورة، مثمناً جهودهم وما أظهروه من روح تنافسية عالية، مؤكداً أن الإنجازات التي حققوها ضمن صفوف المنتخب الوطني تعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه رياضة الفروسية الإماراتية وقدرة فرسان الدولة على المنافسة والتألق في مختلف المحافل.

حضر الاستقبال، سلطان محمد خليفة اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، الذي هنأ الفرسان على إنجازاتهم ومشاركتهم المشرّفة ضمن صفوف منتخب الإمارات، مشيداً بما قدموه من أداء ومستويات متميزة، ومتمنياً لهم مواصلة مسيرة النجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع علم دولة الإمارات عالياً في المحافل الإقليمية والدولية.

ويأتي هذا الاستقبال احتفاءً بإنجازات فرسان النادي وتقديراً لجهودهم وتمثيلهم المشرّف لدولة الإمارات، وتجسيداً لحرص نادي الشارقة للفروسية والسباق على دعم فرسانه وتحفيزهم لمواصلة مسيرة التميز والإنجاز.