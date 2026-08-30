«أليسا» بطلة الجولة الرابعة لسلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة في تشيلي

توجت الفارسة التشيلية أليسا ريوس جارسيا جايد، على صهوة هلي فاسينا روسا، بطلة للجولة الرابعة لسلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة لمسافة 160 كلم، والتي أقيمت في ضاحية لاي لاي في دولة تشيلي، بمشاركة نخبة من فرسان القدرة والتحمل في السباق الرئيسي، الذي أقيم على خمسة مراحل.

وأقيم السباق بشراكة مميزة بين قرية الإمارات العالمية للقدرة وEIEV PULSE، والاتحاد التشيلي للفروسية بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وأقيم إلى جانب السباق الرئيسي 4 سباقات تراوح بين 100 و120 كلم، و7 سباقات تراوح مسافاتها بين 20 كلم و80 كلم.

وبلغت مسافة المرحلة الأولى في السباق البالغ طوله 160 كلم، 39.4 كلم، والمرحلة الثانية 39.4 كلم، والمرحلة الثالثة 30.5 كلم، والمرحلة الرابعة 30.5 كلم، فيما بلغت مسافة المرحلة الخامسة والأخيرة 20.2 كلم.

وجاء فوز الفارسة أليسا بالسباق الرئيسي الذي شارك فيه 7 فرسان وفارسات، بعد أداء قوي في كل المراحل التي تألف منها السباق، حيث حلت في المركز الرابع في المرحلة الأولى، قبل أن تتصدر بقية المراحل، مسجلة زمناً وقدره 9:01:33 ساعات. وحلق الفارس نيكولاس أندريس سيلفا أوفالي على صهوة «أمارانتا» بلقب السباق الدولي «نجمتين» لمسافة 120 كلم، بزمن قدره6:40:45 ساعة.

وفي السباق الدولي للشباب والناشئين «نجمتين» لمسافة 120 كلم، نالت الفارسة فالنتينا ليتلير، على صهوة «سي أل رباط» اللقب بزمن قدره 6:40:47 ساعات. وحصد الفارس بيدرو بابلو جوميز، على صهوة «أس كريمة» لقب السباق الدولي نجمة واحدة لمسافة 100 كلم، بزمن قدره 5:39:13 ساعات. وفي السباق الدولي «نجمة واحدة» للشباب والناشئين لمسافة 100 كلم، فازت الفارسة صوفيا بارنتو، على صهوة «أس آي فياندا» باللقب بزمن قدره 5:33:12 ساعات.

التتويج

شهد السباق وتوج الفائزين محمد النيادي سفير الدولة لدي جمهورية تشيلي، ولارا صوايا، المدير التنفيذي للتسويق والرعاية بالقرية، ورامز رفيق، وناصر أحمد عبدالله، مدير المشاريع في إي أس أس بالقرية، وبرت عويص، مديرة عام زهور كاميليا، وخورخي كوسترليتز، رئيس الاتحاد التشيلي للفروسية، وخوسيه زامبوني، منظم السباقات في الأرجنتين.

وتصدر فرسان الإمارات ختام المحطة الأولى لسلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة، والتي أقيمت بضاحية كومبيان بفرنسا بإشراف الاتحاد الدولي.

وأقيمت الجولة الثانية لسلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة، يومي 26 و27 يونيو الماضيين، بضاحية براجادو في جمهورية الأرجنتين، وحققت نجاحاً باهراً من ناحية التنظيم والمشاركة، حيث تألفت من 9 سباقات لمسافات مختلفة، بإشراف الاتحاد الدولي.

وشهدت بلدة فوريسميث في ولاية فري ستيت في جنوب أفريقيا، الجولة الثالثة لسلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة لمسافة 207 كلم، والتي أقيمت على مدي ثلاثة أيام في شهر يوليو 2026 على ثماني مراحل. وتقام المحطة الخامسة لسلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة في البلقان ـ بوفيتا برومانيا، بتاريخ 18 سبتمبر المقبل.