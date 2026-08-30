فرسان منتخب قفز الحواجز يرفعون درجة استعداداتهم لـ «آسياد ناغويا»

أكد الفارس، عمر عبدالعزيز المرزوقي، تطلع فرسان منتخب الإمارات لقفز الحواجز إلى تحقيق نتائج مميزة في منافسات دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي-ناغويا 2026»، بعد سلسلة من المشاركات الدولية التي أسهمت في رفع مستوى الجاهزية الفنية وتعزيز الخبرات التنافسية.

ويستعد منتخب الإمارات لقفز الحواجز لخوض بطولتين دوليتين في كل من ألمانيا وبلجيكا خلال سبتمبر المقبل، ضمن البرنامج الإعدادي الذي يسبق المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، المقررة في اليابان خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر المقبلين.

وكان فرسان المنتخب قد أنهوا مشاركة ناجحة في بطولة العالم للاتحاد الدولي للفروسية، التي استضافتها مدينة آخن الألمانية على ميادينها العشبية في ساحة سويرس، خلال الفترة من 17 إلى 23 أغسطس الجاري، بمشاركة نخبة فرسان العالم في منافستي الفرق والفردي.

وأوضح المرزوقي أن المحطتين الأوروبيتين في ألمانيا وبلجيكا تمثلان مرحلة مهمة في إعداد المنتخب قبل خوض منافسات الألعاب الآسيوية، مشيراً إلى أن المستويات التنافسية التي شهدتها بطولة العالم الأخيرة عكست تطور أداء فرسان الإمارات، ومكنتهم من تقديم مستويات فنية متميزة أمام نخبة الفرسان على مستوى العالم.

وقال المرزوقي، صاحب أول ميدالية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب في بوينس آيرس عام 2018، والحائز على جائزة «لونجين للنجم الصاعد عالمياً»، ضمن جوائز الاتحاد الدولي للفروسية لعام 2024، إن تحقيقه المركز الثالث عشر في منافسات الفردي ببطولة العالم في ألمانيا مع الجواد «إنجوي دي لا مور» «12 عاماً»، يمثل حافزاً كبيراً لمواصلة العمل من أجل تحقيق نتائج مشرفة والمنافسة على المراكز الأولى في الألعاب الآسيوية، إلى جانب بقية فرسان منتخب الإمارات.