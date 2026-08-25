«الإمارات للخيول العربية» تستعرض خدماتها الذكية في «أبوظبي للصيد والفروسية»

تستعرض جمعية الإمارات للخيول العربية، خلال مشاركتها في الدورة الثالثة والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، الذي يعقد في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر المقبل، رؤية متكاملة تجمع بين الحفاظ على الموروث الوطني الأصيل، وتوظيف أحدث الابتكارات والتقنيات الحديثة لخدمة قطاع الخيل والفروسية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات وتوفير أفضل الممارسات للملاك والمربين، ومواكبة المعايير الدولية في مختلف مجالات القطاع.

وتأتي مشاركة الجمعية في المعرض، الذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تحت شعار «تراثنا عزنا وفخرنا»، في إطار استراتيجيتها للارتقاء بقطاع الخيل العربية، وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للملاك والمربين وفق أعلى معايير الجودة العالمية، بما يعزز استدامة القطاع، ويرسخ مكانة الإمارات مركزًا عالميًا لصون الخيل العربية الأصيلة وتطويرها.

وتواصل الجمعية جهودها لتطوير الفعاليات والأنشطة المرتبطة بالخيل العربية، وإثراء المعرفة المتخصصة، وتهيئة منصة تجمع الخبرات المحلية والدولية بما يدعم تبادل التجارب والارتقاء بالممارسات الفنية والإدارية.

ويستضيف جناح الجمعية عددًا من الشركاء المحليين والدوليين، من بينهم «الوطنية للأعلاف» و«الإسطبلات الأميرية» في مجال التغذية ومستلزمات الفروسية، إلى جانب نخبة من صُنّاع السروج اليدوية القادمين من عدة دول.

ويضم البرنامج جانبًا ثقافيًا وفنيًا يشمل معرضًا تشكيليًا بمشاركة عدد من الرسامين، إلى جانب الحرف التقليدية بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، فضلًا عن استعراض حلول مبتكرة قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة قطاع الخيل.

ويتضمن باقة متنوعة من الفعاليات التفاعلية المخصصة للجمهور والزوار، حيث تشهد الفترة المسائية يوميًا عروضًا لترويض الخيل على منصة الجمعية، بالتزامن مع «مسابقة الخيل العربية الثقافية» التي تنظمها الجمعية لتعزيز الهوية الوطنية وصون الإرث الثقافي للدولة، من خلال طرح أسئلة متنوعة وتقديم جوائز مالية فورية للفائزين.

وتشمل الفعاليات ورش عمل متخصصة في صناعة السروج يستضيفها «المجلس»، إلى جانب عروض حية للتشوليب يقدمها فرسان شرطة أبوظبي على ساحة العرض خلال عطلات نهاية الأسبوع في الفترة المسائية.

وفي إطار اهتمامها المستمر بتطوير مهارات وقدرات الملاك والمربين، تنظم الجمعية سلسلة من الدورات والمحاضرات التثقيفية اليومية على منصتها خلال الفترة المسائية، تتناول عددًا من المحاور الاستراتيجية والإدارية والفنية المرتبطة بخدمات الجمعية وقطاع الخيل، بما يعزز الوعي بالإجراءات والخدمات ويرتقي بكفاءة المستفيدين منها.

وتتضمن المحاضرات موضوعات حول خدمات الجمعية، وقوانين الاستيراد والتصدير، ونقل الملكية، وتسجيل المواليد، وتأجير الفحول والأفراس، إلى جانب الأنشطة والفعاليات، وحقوق المشاركين في بطولات جمال الخيل العربية، وقوانين اللجنة الانضباطية «ECAHO».

كما تتناول آليات تجهيز الخيل للمشاركة في البطولات، وأسس وآليات التحكيم، ضمن برنامج معرفي متكامل أعدته الجمعية لرواد المعرض والملاك والمربين والمهتمين بالخيل العربية.