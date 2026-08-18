فرسان الإمارات يخوضون التدريبات التعريفية في مونديال الفروسية

يخوض فرسان الإمارات لقفز الحواجز، غداً، «التدريبات التعريفية» المقررة حسب اللوائح، استعداداً لخوض منافسات بطولة العالم للفروسية 2026، التي ينظمها الاتحاد الدولي بمدينة آخن الألمانية، من 10 إلى 23 أغسطس الجاري.

وتضم قائمة المشاركين في التدريبات 163 فارساً وفارسة من المنتخبات العالمية المشاركة، وسيرتفع العدد عقب اكتمال مراحل الفحص البيطري، ويُمنح كل فارس 90 ثانية للأداء على حواجز يبلغ ارتفاعها 1.45 متر.

وستكون مشاركة فرسان منتخب الإمارات في التدريبات متتالية، ابتداءً من الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي، بصحبة الجواد «إنجوي دي لامور»، ومن بعده الفارس عبد الله حميد المهيري، مع الجواد «هدسون دي فينس»، ثم الفارس حميد عبد الله المهيري، مع الجواد «فونستي في دي هيفنك»، والفارس سالم أحمد السويدي، مع الجواد «فلونفلون»، والفارسة الشيخة لطيفة آل مكتوم، مع الجواد «كورنيت إكس إل».

ويُعقد غداً اجتماع الفرسان، ويعقبه اجتماع رؤساء الفرق، وإجراء القرعة للمشاركة في أولى منافسات البطولة.

وأكملت خيول الإمارات لقفز الحواجز إجراءات الفحص البيطري بنجاح أمس، بصحبة فرسان المنتخب أمام اللجنة البيطرية للبطولة، التي سيشارك فيها منتخبنا الوطني بفئتي الفرق والفردي.

وتُستكمل الإجراءات البيطرية غداً للخيول التي لم تستوفِ شروطها أمس، وتفتح الميادين أبوابها لاستقبال الخيول المشاركة للتعرف إلى الملعب الرئيسي وأشكال الحواجز.