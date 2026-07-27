«جو ستار» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في هولندا

أبوظبي – البيان

توج الجواد «جو ستار» بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في محطته الهولندية السابعة، التي أقيمت، أول من أمس، على مضمار دوندخت العشبي في مدينة لاهاي بمملكة هولندا، ضمن أجندة سباقات النسخة الثالثة والثلاثين من السلسلة العالمية المرموقة.

وواصلت سباقات الكأس الغالية نجاحاتها المميزة، وحضورها القوي في المضامير الأوروبية، بما يواكب المكانة العالمية للحدث، الذي يقام بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، واهتمام سموه الكبير بإعلاء شأن الخيل العربي الأصيل في مختلف دول العالم، ودعم خطط اقتنائه وتربيته، وتشجيع الملاك والمربين على زيادة الاهتمام به، والحفاظ على مسيرته الأصيلة.

ونجح «جو ستار» المنحدر من نسل (المرتجز × جيست ديل فالو)، للمالك محمد عبدالله عبد الرحمن، بإشراف المدربة إليزابيث برنارد جان فرانسوا، وقيادة الفارس أنتوني كراستوس، في مواصلة موسمه الناجح وتقديم أداء قوي قاده لحسم لقب القمة الهولندية، خلال الأمتار الأخيرة من السباق بزمن 2:15.02 دقيقة.

وأقيم السباق لمسافة 2150 متراً على الأرضية العشبية، ضمن الفئة الثالثة، والمخصص للخيول العربية الأصيلة من عمر أربع سنوات فما فوق، بمشاركة 11 خيلاً، تمثل نخبة المرابط في هولندا والقارة الأوروبية، وسط منافسة قوية ومستويات فنية مميزة، امتدت حتى خط النهاية.

وحل «مقبول»، العائد لياس لإدارة سباقات الخيل، في المركز الثاني، فيما جاء «مهدي دو برويل» (مارد الصحراء × وانا دو برويل)، للمالك ويلجان بولز، ثالثاً، وحل «الزير» (المأمون مونلو × أسماء الخالدية) و«الرفاع» (المرتجز × سليمة)، للمالك عمر إسماعيل غرغار، في المركزين الرابع والخامس على الترتيب.

وأضاف «جو ستار» لقب محطة هولندا ضمن الفئة الثالثة إلى سجل إنجازاته المميز، الذي بات يتضمن ستة انتصارات، و12 نتيجة ضمن المراكز من أصل 31 مشاركة، بتصنيف يبلغ 117 على الأرضية العشبية.

وبهذا الفوز انضم «جو ستار» إلى قائمة أبطال محطة هولندا للكأس الغالية، التي تضم «جلمار» بطل عام 2017، و«لايتنغ بولت» بطل عام 2018، و«خير الشام» بطل عام 2019، و«جارف» بطل نسختي 2021 و2022، و«ميسي» بطل عام 2023، و«فريدة بي» بطلة عام 2024، و«عفجان» بطل عام 2025.

شهد السباق وحضر مراسم التتويج سعادة أميرة عبيد الحفيتي، سفيرة الدولة لدى مملكة هولندا، وسعادة فيصل الرحماني، الأمين العام للجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، إلى جانب الملاك والمدربين والفرسان وممثلي الجهات المنظمة.

من جهته قال سعادة مسلم سالم العامري، عضو اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: «نفخر بالنجاحات المميزة والأصداء الواسعة، التي حققتها المحطة الهولندية السابعة، وبالمستوى الفني والتنافسي القوي، الذي شهده السباق في ظل مشاركة نخبة المرابط، بما يعكس المكانة العالمية المرموقة، التي وصلت إليها الكأس الغالية وقيمتها الكبيرة لدى الملاك والمربين في هولندا والقارة الأوروبية».

وأضاف: «نؤكد أن النجاحات المتواصلة لسلسلة سباقات الكأس الغالية ما هي إلا ثمرة الدعم الكبير والرؤية السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، واهتمام سموه المستمر بتطوير صناعة سباقات الخيل العربي في مختلف المضامير العالمية، ودعم الملاك والمربين وتشجيعهم على اقتناء وتربية الخيل العربي، والحفاظ على إرثه ومسيرته الأصيلة».

وتابع: «سعداء بما قدمته محطة هولندا من منافسة قوية ومستويات فنية مميزة، ونهنئ الفائزين بهذا اللقب، كما نشيد بمشاركة نخبة الملاك والمدربين والفرسان، ونتقدم بالشكر إلى سفارة دولة الإمارات لدى مملكة هولندا وإدارة مضمار دوندخت، وكل الجهات التي أسهمت في نجاح هذه المحطة المهمة».