الزبيبي والكربي يخطفان الأضواء في قفز الحواجز بأبوظبي

اختتمت منافسات الأسبوع الصيفي السابع لقفز الحواجز على ميادين صالة سلطان بن زايد الكبرى في أكاديمية بوذيب للفروسية بمنطقة الختم في أبوظبي، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وتضمنت 11 منافسة على مدار يومي السبت والأحد، بمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة على صهوات 240 خيلًا.

وحقق الفارس محمد شافي الرميثي، مع «كوسال» من أكاديمية بوذيب للفروسية، لقب منافسة اليوم الأول، بمواصفات المرحلتين الخاصة، على ارتفاع 1.30 متر، مسجلًا زمنًا قدره 23.85 ثانية.

وشهدت فعاليات اليوم الثاني، بمواصفات الجولة الواحدة على ارتفاع 1.30 متر، فوز الفارس أسامة الزبيبي، من منتجع الفرسان الرياضي، بجائزتي المركزين الأول والثاني، إذ جاء الفوز الأول مع الجواد «بي إي سي هوغو» بزمن قدره 55.30 ثانية، والثاني مع الفرس «فيرست كوين» بزمن قدره 55.63 ثانية.

وتصدر الفارس صالح مفرج الكربي، مع «شانتال» من نادي الشارقة للفروسية، منافسة اليوم الأول، بمواصفات المرحلتين الخاصة، على ارتفاع 1.20 متر، بينما توج الفارس أسامة الزبيبي، مع الفرس «فيرست برنسيس» من منتجع الفرسان الرياضي، بلقب منافسة اليوم الثاني، بمواصفات الجولة الواحدة، على ارتفاع 1.20 متر.

وأحرز «بريستيج»، مع الفارس أرحمه سيف العواني، من أكاديمية بوذيب للفروسية، لقب خيول القفز الصغيرة (5 - 6 سنوات)، في منافسة اليوم الأول، بمواصفات المرحلتين الخاصة، على ارتفاع (1.05 - 1.10) متر، بينما تصدر الفارس صالح مفرج الكربي، مع «إسولافا زد»، من نادي الشارقة للفروسية، منافسة فئة المبتدئين والأشبال والمبتدئين المتقدمة، بمواصفات المرحلتين الخاصة، على ارتفاع (1.05 - 1.10) متر.

وحصد «بوتفيردك»، بقيادة الفارس أحمد حمرا، من منتجع الفرسان الرياضي، لقب المنافسة الثانية لخيول القفز الصغيرة (5 - 6 سنوات)، بمواصفات المرحلتين الخاصة، بينما أحرزت الفارسة سلينا ليلي، مع «كالديرو» من نادي الحبتور للبولو والفروسية، جائزة المركز الأول لفئة المبتدئين والأشبال والمبتدئين المتقدمة، بمواصفات المرحلتين الخاصة، على ارتفاع (1.05 - 1.10) متر.

وتوجت الفارسة نورا أبومحمود، مع «الأندلس» من فرسان شرطة أبوظبي، بلقب فئتي المبتدئين والأشبال، بمواصفات المرحلتين الخاصة، بينما أسفرت منافسة الفرق، على الارتفاع ذاته، بمواصفات الجولة الواحدة، على ارتفاع (90 سم - 1.00 متر)، عن تصدر فريق «كول إن إيزي»، المؤلف من الفارس بخيت محمد القبيسي مع «كول دريم»، والفارسة مريم عوض مع «إيزي نايس دي لانفليد»، بزمن قدره 109.23 ثانية، دون أخطاء.

وشارك فرسان القفز من فئتي المبتدئين والأشبال، وخيول القفز الصغيرة (4 - 5 سنوات)، في منافستين، جاءت الأولى بمواصفات جولة الزمن المثالي، على ارتفاع (80 - 90) سم، وتصدرها سلطان الدهباشي، مع «إريسا» من نادي مندرة للفروسية، بينما ذهب لقب المنافسة الثانية للمبتدئين والأشبال، على الارتفاع ذاته، إلى الفارس حمد محمد الشامسي، مع «لبريوليتا - دبليو» من أكاديمية بوذيب للفروسية، كما فازت الفارسة لطيفة سعود الجنيبي، مع «باتشلر» من فرسان شرطة أبوظبي، بلقب جولة الزمن المثالي المفتوحة المشاركة لفئتي المبتدئين والأشبال.