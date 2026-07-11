خطف لقب «سوبرلاتيف ستيكس».. «الحضيبة» لجودلفين يتألق في ختام «جولاي كب»

واصلت خيول جودلفين تألقها في مضمار نيوماركت بعد أن خطف النجم الواعد «الحضيبة» لقب سباق «سوبرلاتيف ستيكس» من الفئة الثانية في ختام مهرجان جولاي كب. وواصل «الحضيبة» رحلة العديد من نجوم جودلفين، إذ تضم قائمة الفائزين بشعار الفريق الأزرق الملكي أسماء لامعة، من بينها «دباوي» و«ماستر أوف ذا سيز» و«نيتف تريل».



ودخل «الحضيبة»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، السباق بعد تحقيقه انتصارين في نيوماركت، أحدهما على مضمار رولي مايل والآخر على مضمار يوليو، إلا أن المهر المنحدر من نسل الفحل «دارك آنجل» سبق أن أظهر بعض علامات عدم النضج عندما أطاح بالفارس توم ماركواند خلال مشاركته الثانية في يارموث.



واستقر «الحضيبة» في مؤخرة الخيول السبعة المشاركة، مستفيداً من وجود غطاء أمامه، قبل أن يبدأ التقدم تدريجياً بعدما أخرجه الفارس وليام بيوك إلى المسار الخارجي عند دخول الربع ميل الأخير ليندفع بقوة بين «نوتابل دريم» و«أبراهام لينكولن» بعد تجاوز علامة الفيرلونغ الأخير، قبل أن ينحرف نحو السياج الخارجي، ما سمح لـ«أبراهام لينكولن» بالتقدم، إلا أن مهر جودلفين استعاد توازنه في الأمتار الأخيرة لينقض على الصدارة عند خط النهاية، محققاً الفوز بزمن قدره 1.24.29 دقيقة بفارق رأس قصير، فيما جاء «بيكاتشو» ثالثاً.



وقال المدرب شارلي آبلبي: يتمتع الحضيبة بموهبة كبيرة، وأخبرني وليام بأنه كان مرتاحاً في المراحل الأولى، وشعر أن المسألة تتعلق فقط بحجم الفارق الذي سيفوز به، قبل أن يبدأ الحصان في الانحراف وعدم الثبات في مساره. كنت واثقاً من أنه سيلحق بالمتصدر بمجرد أن يستعيد تركيزه، لما يمتلكه من قدرات كبيرة، وربما نحتاج إلى إضافة بعض التجهيزات للرأس حتى يكون أكثر تركيزاً. سنتجه به إلى سباق فنسنت أوبراين ناشونال ستيكس، وأعتقد أن أرضية مضمار كورا ستكون مناسبة له.



من جانبه، قال الفارس وليام بيوك: يُظهر الحضيبة قدرات كبيرة في التدريبات، ولم أكن متأكداً من أننا حققنا الفوز، وكنت سأشعر بخيبة كبيرة لو خسر، لأنه قدم أداءً مميزاً رغم كل ما واجهه. انحرافه خلف أبراهام لينكولن أفقده جزءاً من اندفاعه، ومع ذلك تمكن من الفوز، وأعتقد أن مستواه الحقيقي أفضل مما تعكسه النتيجة.



وفي الشوط الرئيسي لليوم الختامي، «البسطي إيكيوورلد دبي جولاي كب» «الفئة الأولى»، توج الجواد «كومانشي بريف»باللقب بقيادة الفارس بيلي لوغنان وإشراف المدرب دوناتشا أوبراين، مسجلا زمنا قدره 1.9.99 دقيقة بفارق طول على «فينيشيان صن»، فيما حل «ساتونو ريف» في المركز الثالث.